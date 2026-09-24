Sport adquire metade da carga de ingressos para clássico contra Náutico e reforça exigência de biometria facial
A partida contra o Náutico acontece neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 30ª rodada da Série B
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O Sport anunciou, nesta quinta-feira (24), a aquisição antecipada de 50% da carga de ingressos destinada à torcida visitante para o Clássico dos Clássicos do próximo sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A parcela remanescente dos bilhetes permanece sob a comercialização do clube mandante.
Amparada pelo regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a compra antecipada garantiu a carga para a torcida visitante. Com a finalização dos ajustes nos sistemas dos clubes, a venda dos bilhetes abre nesta sexta-feira (25), priorizando o quadro social.
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Os preços, os canais de atendimento, o cronograma e os dados sobre a biometria facial serão detalhados pelo clube antes de começar as vendas. O Sport aconselha a torcida a aguardar e seguir exclusivamente os canais oficiais do clube.
Em nota oficial, o Sport ainda reforçou um alerta importante para os torcedores que vão aos Aflitos: o acesso ao estádio ocorrerá exclusivamente por biometria facial, por meio de cadastro prévio obrigatório. Não haverá nenhuma outra forma de entrada no local.
Por isso, a recomendação é para que os rubro-negros realizem o cadastramento desde já, sem a necessidade de aguardar a efetivação da compra do ingresso.
Ingressos do Sport
Em comum acordo entre os clubes e os órgãos de segurança, a carga de ingressos para a torcida do Sport nos Aflitos foi reduzida. No total, 1.632 rubro-negros poderão acompanhar o clássico no estádio. A mudança ocorre em meio à nova configuração dos setores dos Aflitos. Na terça-feira (22), o Náutico havia informado que o espaço destinado à torcida visitante seria reestruturado por questões de segurança.
Segundo o Sport, o Corpo de Bombeiros informou ao clube que o espaço destinado aos torcedores rubro-negros será mais amplo no clássico deste sábado (26).
A quantidade de ingressos disponíveis corresponde a 10% da capacidade máxima atualmente autorizada para o estádio, que passou a ser de 16.320 espectadores. O percentual segue o que determina o manual de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O Sport destacou que, apesar da redução da capacidade geral do estádio, a diferença em relação ao número de torcedores que acompanharam a decisão do Campeonato Pernambucano nos Aflitos é de 272 ingressos.