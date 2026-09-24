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Quem será o novo técnico do Náutico? Veja lista de opções e vote na enquete

Após a saída da dupla Hélio e Guilherme dos Anjos, o Timbu precisa definir um novo comandante para a reta final da Série B; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 24/09/2026 às 10:20
Imagem da Torcida do Náutico.
Imagem da Torcida do Náutico. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Náutico está em busca de um novo treinador após a saída de Hélio e Guilherme dos Anjos. A mudança no comando acontece justamente na semana do Clássico dos Clássicos contra o Sport, marcado para este sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.

A saída da dupla foi definida nesta quarta-feira (23), dois dias depois da derrota por 3 a 0 para o Cuiabá. Hélio e Guilherme estavam à frente do clube desde abril de 2025 e também participaram da montagem do elenco e de funções executivas no departamento de futebol.

Diante da mudança, cinco nomes foram selecionados para uma enquete: Lisca, Eduardo Barroca, Léo Condé, Gilmar Dal Pozzo e Roberto Fernandes. A votação está disponível abaixo.

Vote: quem deveria comandar o Náutico?

Lisca

Lisca está sem clube e teve como último trabalho o Botafogo-PB, pelo qual deixou o cargo em abril de 2026. O treinador também possui passagens pelo Náutico, em 2014 e 2015.

O técnico também comandou o Sport em 2022. A passagem pelo clube rubro-negro durou quatro partidas, antes de Lisca deixar a equipe para assumir o Santos, onde permaneceu por oito jogos.

Eduardo Barroca

Eduardo Barroca também está livre no mercado. O treinador conquistou o Campeonato Alagoano com o CRB em 2026, mas deixou o clube em julho, em comum acordo, após uma sequência negativa na Série B. A saída ocorreu depois da derrota do CRB por 5 a 0 para o Londrina.

Léo Condé

Léo Condé deixou recentemente o comando do Remo. O treinador foi demitido após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Condé havia assumido o Remo no início de março. Ao todo, comandou a equipe em 30 partidas, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas.

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Gilmar Dal Pozzo

Gilmar Dal Pozzo está sem clube desde o início de setembro, quando deixou o Sport após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, pela Série B. No clube rubro-negro, foram 11 jogos, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O treinador tem uma história ligada ao Náutico. Em 2015, assumiu o Timbu na Série B após a saída de Lisca e comandou a equipe em 28 partidas, com 15 vitórias, sete empates e seis derrotas.

Dal Pozzo voltou ao Náutico em 2019, quando conduziu a equipe ao título da Série C e ao acesso à Série B.

Náutico vive reta final decisiva na Série B

A mudança acontece em um momento importante da competição. O Náutico ocupa atualmente a 14ª colocação, com 38 pontos, e tem nove pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

O próximo compromisso será justamente o clássico contra o Sport. O Leão aparece na nona posição, com 44 pontos, três a menos que o grupo de acesso à Série A.

Depois do clássico, o Náutico ainda terá nove rodadas pela frente na Série B.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.