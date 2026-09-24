Entenda os detalhes da demissão de Hélio e Guilherme dos Anjos do Náutico
Dupla foi comunicada da saída após comandar normalmente o treino desta quarta-feira (23), antes do Clássico dos Clássicos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A semana do Clássico dos Clássicos começou com uma mudança importante no Náutico. Hélio e Guilherme dos Anjos não estão mais à frente da equipe alvirrubra após a diretoria decidir pelo encerramento do trabalho da dupla.
A decisão foi tomada nesta quarta-feira (23), dois dias após a derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, pela 29ª rodada da Série B. Os detalhes de como a saída aconteceu foram revelados pelo jornalista Raldney Alves, da Rádio e TV Jornal.
O jornalista Raldney Alves, da Rádio e TV Jornal, detalhou como aconteceu a saída dos profissionais.
"Uma informação importante sobre a saída de Hélio e Guilherme dos Anjos do Náutico é que não foi em comum acordo. Tem gente que ainda acredita que eles, de alguma forma, entraram em consenso com a direção, mas não foi isso que aconteceu. Eles foram comunicados pelo clube após o treinamento. Chegaram a comandar a atividade e trabalhar normalmente com os jogadores, e só depois receberam a informação de que o trabalho não teria continuidade."
A decisão acontece justamente na semana do Clássico dos Clássicos. Náutico e Sport se enfrentam neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.
Bruno Becker vai explicar decisão
O presidente do Náutico, Bruno Becker, concederá uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), às 14h, na sala de imprensa do CT Wilson Campos. O dirigente deve explicar os motivos que levaram à saída de Hélio e Guilherme dos Anjos e detalhar como a decisão foi tomada pela diretoria.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além disso, Becker deve falar sobre os próximos passos do Náutico após a mudança no comando técnico, incluindo a definição de quem ficará à frente da equipe nas nove rodadas restantes da Série B.
A coletiva acontece dois dias antes do Clássico dos Clássicos contra o Sport, marcado para sábado (26), às 16h30, nos Aflitos. Até o momento, o clube não anunciou quem comandará o Timbu na partida.
Entre no canal do WhatsApp do Náutico!
Fim de trabalho de um ano e meio
Hélio e Guilherme dos Anjos estavam à frente do Náutico desde abril de 2025. Inicialmente auxiliar, Guilherme passou a dividir oficialmente com o pai a responsabilidade pelo comando técnico na temporada 2026.
Além das funções na comissão técnica, os dois participaram diretamente da montagem do elenco e acumularam funções executivas no departamento de futebol.
Durante o período, a dupla comandou o Timbu em 66 partidas, com 29 vitórias, 17 empates e 20 derrotas. O aproveitamento foi de 52,5%.
O principal resultado do trabalho foi o acesso à Série B, conquistado na temporada passada. Em 2026, o Náutico também chegou à final do Campeonato Pernambucano, mas perdeu o título para o Sport por 3 a 0, nos Aflitos.
Náutico vive momento de instabilidade
A saída acontece em meio a uma sequência de três partidas sem vitória na Série B. O Náutico empatou em 3 a 3 com o Operário-PR, nos Aflitos, antes de sofrer derrotas para América-MG e Cuiabá, ambas fora de casa.
Na última rodada, o Timbu foi derrotado por 3 a 0 pelo Cuiabá e permaneceu com 38 pontos. A equipe ocupa a 14ª colocação, com nove pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.
Clássico dos Clássicos
O Náutico enfrenta o Sport neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.
O clássico será o primeiro jogo do Timbu após a saída de Hélio e Guilherme dos Anjos. O clube terá os próximos dias para definir o novo comando técnico antes do confronto.