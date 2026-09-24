Entenda os detalhes da demissão de Hélio e Guilherme dos Anjos do Náutico

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Dupla foi comunicada da saída após comandar normalmente o treino desta quarta-feira (23), antes do Clássico dos Clássicos

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A semana do Clássico dos Clássicos começou com uma mudança importante no Náutico. Hélio e Guilherme dos Anjos não estão mais à frente da equipe alvirrubra após a diretoria decidir pelo encerramento do trabalho da dupla.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (23), dois dias após a derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, pela 29ª rodada da Série B. Os detalhes de como a saída aconteceu foram revelados pelo jornalista Raldney Alves, da Rádio e TV Jornal.

O jornalista Raldney Alves, da Rádio e TV Jornal, detalhou como aconteceu a saída dos profissionais.

"Uma informação importante sobre a saída de Hélio e Guilherme dos Anjos do Náutico é que não foi em comum acordo. Tem gente que ainda acredita que eles, de alguma forma, entraram em consenso com a direção, mas não foi isso que aconteceu. Eles foram comunicados pelo clube após o treinamento. Chegaram a comandar a atividade e trabalhar normalmente com os jogadores, e só depois receberam a informação de que o trabalho não teria continuidade."

A decisão acontece justamente na semana do Clássico dos Clássicos. Náutico e Sport se enfrentam neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.

Bruno Becker vai explicar decisão

O presidente do Náutico, Bruno Becker, concederá uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), às 14h, na sala de imprensa do CT Wilson Campos. O dirigente deve explicar os motivos que levaram à saída de Hélio e Guilherme dos Anjos e detalhar como a decisão foi tomada pela diretoria.

Além disso, Becker deve falar sobre os próximos passos do Náutico após a mudança no comando técnico, incluindo a definição de quem ficará à frente da equipe nas nove rodadas restantes da Série B.

A coletiva acontece dois dias antes do Clássico dos Clássicos contra o Sport, marcado para sábado (26), às 16h30, nos Aflitos. Até o momento, o clube não anunciou quem comandará o Timbu na partida.

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Fim de trabalho de um ano e meio

Hélio e Guilherme dos Anjos estavam à frente do Náutico desde abril de 2025. Inicialmente auxiliar, Guilherme passou a dividir oficialmente com o pai a responsabilidade pelo comando técnico na temporada 2026.

Além das funções na comissão técnica, os dois participaram diretamente da montagem do elenco e acumularam funções executivas no departamento de futebol.

Durante o período, a dupla comandou o Timbu em 66 partidas, com 29 vitórias, 17 empates e 20 derrotas. O aproveitamento foi de 52,5%.

O principal resultado do trabalho foi o acesso à Série B, conquistado na temporada passada. Em 2026, o Náutico também chegou à final do Campeonato Pernambucano, mas perdeu o título para o Sport por 3 a 0, nos Aflitos.

Náutico vive momento de instabilidade

A saída acontece em meio a uma sequência de três partidas sem vitória na Série B. O Náutico empatou em 3 a 3 com o Operário-PR, nos Aflitos, antes de sofrer derrotas para América-MG e Cuiabá, ambas fora de casa.

Na última rodada, o Timbu foi derrotado por 3 a 0 pelo Cuiabá e permaneceu com 38 pontos. A equipe ocupa a 14ª colocação, com nove pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Clássico dos Clássicos

O Náutico enfrenta o Sport neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.

O clássico será o primeiro jogo do Timbu após a saída de Hélio e Guilherme dos Anjos. O clube terá os próximos dias para definir o novo comando técnico antes do confronto.