Bruno Becker garante novo técnico no clássico, e Bruno Pivetti é o nome da vez no Náutico
Presidente afirma que clube trabalha para ter novo comandante no CT já nesta sexta-feira; Bruno Pivetti tem negociação encaminhada para retornar
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O Náutico trabalha para ter um novo técnico à frente da equipe já no Clássico dos Clássicos contra o Sport, neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), o presidente Bruno Becker afirmou que o planejamento é ter o novo comandante no CT já nesta sexta e, consequentemente, no banco de reservas no clássico. Nessa quarta, Hélio e Guilherme dos Anjos foram demitidos pelo clube.
O nome da vez é Bruno Pivetti, que já comandou o Náutico em outras duas oportunidades. A expectativa é que o técnico já chegue nesta quinta ao Recife. Durante a coletiva, Becker foi questionado diretamente sobre a negociação com o treinador. O presidente não confirmou o nome, por adotar a postura de só anunciar profissionais após a assinatura do contrato, mas reconheceu que as tratativas estão “bem encaminhadas”.
“Estamos trabalhando para já ter a presença de um treinador, não só no clássico, mas já amanhã aqui. Esse é o encaminhamento. A gente está trabalhando para isso, para que amanhã o treinador já esteja aqui no CT e, naturalmente, vai estar também no banco de reservas no clássico do sábado”, afirmou Becker.
Bruno Pivetti já teve duas passagens pelo Timbu, ambas na Série C. A primeira aconteceu em 2023 e durou apenas dois jogos, com empates contra Brusque e São Bernardo. No ano seguinte, voltou para substituir Mazola Júnior e permaneceu por 12 partidas, somando quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, com aproveitamento de 47,2%.
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Depois de deixar o Náutico, Pivetti passou rapidamente pelo CRB e posteriormente assumiu o Operário-PR, onde conquistou o Campeonato Paranaense de 2025. Depois, comandou o sub-20 do Flamengo e conquistou a Copa Intercontinental da categoria.
Caso o acerto seja concretizado, Pivetti assumirá o Náutico em um momento de pressão. O Timbu vem de três jogos sem vencer na Série B e ocupa a 14ª colocação, com 38 pontos, após a derrota por 3x0 para o Cuiabá.
Contrato será para reta final da Série B
Bruno Becker também deixou claro que o próximo treinador será contratado inicialmente para a sequência da atual temporada. Segundo o presidente, o clube considera mais prudente concluir 2026 antes de definir o planejamento completo para o próximo ano.
A tendência é que o novo técnico chegue acompanhado apenas de um auxiliar. Os demais profissionais da comissão permanente — das áreas de preparação física, fisiologia, fisioterapia e análise — serão aproveitados pelo clube.
Se algum problema impedir a conclusão do acordo antes do clássico, Becker indicou Dudu Capixaba, auxiliar da casa, como alternativa para comandar o time. O cenário trabalhado pela diretoria, porém, é de ter o novo treinador já no banco contra o Sport.
O clássico será o primeiro jogo do Náutico após o encerramento do trabalho de Hélio e Guilherme dos Anjos, que deixaram o clube nesta quarta-feira (23).