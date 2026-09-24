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Nautico | Notícia

Bruno Becker explica demissão de Hélio e Guilherme e detalha "multa" do Náutico

Presidente afirma que clube pagará salários da comissão até o fim da temporada e diz que saída foi decidida com "segurança e convicção"

Por Maju Siqueira Publicado em 24/09/2026 às 16:41
Hélio e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico
Hélio e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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O presidente do Náutico, Bruno Becker, explicou nesta quinta-feira (24) como foi tomada a decisão de encerrar o trabalho de Hélio e Guilherme dos Anjos e detalhou a questão contratual envolvendo a saída da comissão técnica. Segundo o dirigente, a mudança foi considerada necessária diante do momento vivido pelo clube na Série B.

Becker afirmou que a decisão não foi tomada de maneira precipitada. Segundo o presidente, a diretoria avaliou internamente o cenário antes de optar pela mudança no comando técnico.

“São decisões que não são nem certas nem erradas, são decisões que são necessárias. Eu, enquanto presidente, tenho que julgar o momento, a pertinência, e assim foi feito. Entendi que era um momento adequado”, afirmou. O dirigente acrescentou que a decisão foi tomada “com muita segurança” e “muita convicção”.

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Becker explica a “multa” de Hélio e Guilherme

Um dos principais pontos esclarecidos por Bruno Becker foi o contrato da antiga comissão. Hélio e Guilherme tinham vínculo inicialmente previsto até o fim de 2027, mas o acordo continha uma cláusula que permitia a interrupção ao término da atual temporada.

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Na prática, segundo Becker, o Náutico terá que cumprir os salários previstos até o fim de 2026, e não pagar todos os vencimentos que restariam até dezembro de 2027.

“Qual é o custo da demissão? O custo da saída vai ser o custo da contratação do novo treinador, porque o salário de Hélio, Guilherme e da comissão teria que ser pago até o final dessa temporada”, explicou Becker.

A avaliação do presidente é que esses salários já fariam parte das despesas do clube mesmo com a permanência da comissão. Assim, o gasto adicional provocado pela troca será, na visão da direção, o valor destinado ao novo treinador e ao auxiliar que chegará com ele.

Demissão aconteceu após o treinamento

Hélio e Guilherme comandaram normalmente o treinamento de quarta-feira antes de serem comunicados da demissão. Becker explicou que a conversa aconteceu após a atividade por uma questão de horário e negou que tenha existido qualquer problema na condução do processo.

“Foi uma conversa muito profissional, muito tranquila, muito amistosa, como tem que ser”, afirmou o presidente. Segundo ele, o encontro após o treino aconteceu de forma circunstancial e “não houve má-fé”.

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Becker também disse que não acredita existir um momento previamente determinado para demitir um treinador. Para o dirigente, a mudança deve acontecer quando a direção estiver convencida de que ela se tornou necessária.

“O correto é tomar decisão com convicção. [...] O momento certo de qualquer instituição, de um treinador, jogador ou diretor, é quando se tem a convicção de que precisa mudar”, declarou.

A mudança acontece às vésperas do Clássico dos Clássicos. O Náutico enfrenta o Sport neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.

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Maju Siqueira

mjucarvalho@tvjornal.com.br