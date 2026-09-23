Náutico terá ‘sequência da morte’ na reta final da Série B; entenda o motivo

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Após oito partidas sem vencer na primeira metade da competição, Timbu reencontra adversários que dificultaram a campanha na Série B

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O Náutico terá pela frente uma sequência decisiva nas últimas nove rodadas da Série B. O calendário reserva novamente os mesmos adversários que o Timbu enfrentou em um dos momentos mais difíceis da competição no primeiro turno. Na ocasião, foram apenas cinco pontos conquistados em nove partidas.

A sequência começa neste sábado (26), com o clássico contra o Sport, às 16h30, nos Aflitos. Até o encerramento da competição, o Náutico ainda enfrentará Fortaleza, Novorizontino, Vila Nova, Goiás, Juventude, Avaí, CRB e Londrina.

Náutico somou apenas cinco pontos no primeiro turno

O retrospecto diante desses nove adversários ajuda a dimensionar o desafio. No primeiro turno, o Náutico conquistou apenas uma vitória, teve dois empates e sofreu seis derrotas nos confrontos.

O período também marcou uma sequência de oito partidas consecutivas sem vitória. O jejum terminou justamente no nono compromisso, quando o Timbu derrotou o Londrina por 2 a 1.

Sport 2 x 0 Náutico

Náutico 0 x 1 Fortaleza

0 x 1 Fortaleza Grêmio Novorizontino 2 x 2 Náutico

Vila Nova 4 x 3 Náutico

Náutico 0 x 1 Goiás

0 x 1 Goiás Náutico 0 x 0 Juventude

0 x 0 Juventude Avaí 2 x 0 Náutico

CRB 2 x 1 Náutico

Náutico 2 x 1 Londrina

Foram, portanto, 5 dos 27 pontos disputados, equivalente a um aproveitamento de 18,5%. Agora, o Náutico terá a oportunidade de melhorar esse desempenho na reta final.

Quanto falta para o Náutico chegar aos 45 pontos?

O Timbu chega às nove últimas rodadas com 38 pontos. A marca de 45 pontos costuma ser utilizada como referência histórica de segurança na Série B, embora não represente garantia matemática de permanência.

Para alcançar essa pontuação, o Náutico precisa somar mais sete pontos nos nove jogos restantes.

A luta do clube neste momento é pela permanência na segunda divisão. Segundo o site Chance de Gol, o Náutico tem 3,7% de probabilidade de rebaixamento e 1,2% de chance de conquistar uma vaga no playoff de acesso.

Veja os últimos nove jogos do Náutico na Série B