Náutico terá ‘sequência da morte’ na reta final da Série B; entenda o motivo
Após oito partidas sem vencer na primeira metade da competição, Timbu reencontra adversários que dificultaram a campanha na Série B
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O Náutico terá pela frente uma sequência decisiva nas últimas nove rodadas da Série B. O calendário reserva novamente os mesmos adversários que o Timbu enfrentou em um dos momentos mais difíceis da competição no primeiro turno. Na ocasião, foram apenas cinco pontos conquistados em nove partidas.
A sequência começa neste sábado (26), com o clássico contra o Sport, às 16h30, nos Aflitos. Até o encerramento da competição, o Náutico ainda enfrentará Fortaleza, Novorizontino, Vila Nova, Goiás, Juventude, Avaí, CRB e Londrina.
Náutico somou apenas cinco pontos no primeiro turno
O retrospecto diante desses nove adversários ajuda a dimensionar o desafio. No primeiro turno, o Náutico conquistou apenas uma vitória, teve dois empates e sofreu seis derrotas nos confrontos.
O período também marcou uma sequência de oito partidas consecutivas sem vitória. O jejum terminou justamente no nono compromisso, quando o Timbu derrotou o Londrina por 2 a 1.
- Sport 2 x 0 Náutico
- Náutico 0 x 1 Fortaleza
- Grêmio Novorizontino 2 x 2 Náutico
- Vila Nova 4 x 3 Náutico
- Náutico 0 x 1 Goiás
- Náutico 0 x 0 Juventude
- Avaí 2 x 0 Náutico
- CRB 2 x 1 Náutico
- Náutico 2 x 1 Londrina
Foram, portanto, 5 dos 27 pontos disputados, equivalente a um aproveitamento de 18,5%. Agora, o Náutico terá a oportunidade de melhorar esse desempenho na reta final.
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Quanto falta para o Náutico chegar aos 45 pontos?
O Timbu chega às nove últimas rodadas com 38 pontos. A marca de 45 pontos costuma ser utilizada como referência histórica de segurança na Série B, embora não represente garantia matemática de permanência.
Para alcançar essa pontuação, o Náutico precisa somar mais sete pontos nos nove jogos restantes.
A luta do clube neste momento é pela permanência na segunda divisão. Segundo o site Chance de Gol, o Náutico tem 3,7% de probabilidade de rebaixamento e 1,2% de chance de conquistar uma vaga no playoff de acesso.
Veja os últimos nove jogos do Náutico na Série B
- 26/09, 16h30: Náutico x Sport
- 02/10, 21h35: Fortaleza x Náutico
- 08/10, 19h30: Náutico x Grêmio Novorizontino
- 11/10, 17h30: Náutico x Vila Nova
- 19/10, 19h30: Goiás x Náutico
- 22/10, 20h: Juventude x Náutico
- 30/10: Náutico x Avaí
- 06/11: Náutico x CRB
- 14/11: Londrina x Náutico