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Náutico terá ‘sequência da morte’ na reta final da Série B; entenda o motivo

Após oito partidas sem vencer na primeira metade da competição, Timbu reencontra adversários que dificultaram a campanha na Série B

Por Thiago Seabra Publicado em 23/09/2026 às 12:33
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Imagem do meio-campista Jean Carlos, do Náutico, nos Aflitos - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Náutico terá pela frente uma sequência decisiva nas últimas nove rodadas da Série B. O calendário reserva novamente os mesmos adversários que o Timbu enfrentou em um dos momentos mais difíceis da competição no primeiro turno. Na ocasião, foram apenas cinco pontos conquistados em nove partidas.

A sequência começa neste sábado (26), com o clássico contra o Sport, às 16h30, nos Aflitos. Até o encerramento da competição, o Náutico ainda enfrentará Fortaleza, Novorizontino, Vila Nova, Goiás, Juventude, Avaí, CRB e Londrina.

Náutico somou apenas cinco pontos no primeiro turno

O retrospecto diante desses nove adversários ajuda a dimensionar o desafio. No primeiro turno, o Náutico conquistou apenas uma vitória, teve dois empates e sofreu seis derrotas nos confrontos.

O período também marcou uma sequência de oito partidas consecutivas sem vitória. O jejum terminou justamente no nono compromisso, quando o Timbu derrotou o Londrina por 2 a 1.

  • Sport 2 x 0 Náutico
  • Náutico 0 x 1 Fortaleza
  • Grêmio Novorizontino 2 x 2 Náutico
  • Vila Nova 4 x 3 Náutico
  • Náutico 0 x 1 Goiás
  • Náutico 0 x 0 Juventude
  • Avaí 2 x 0 Náutico
  • CRB 2 x 1 Náutico
  • Náutico 2 x 1 Londrina

Foram, portanto, 5 dos 27 pontos disputados, equivalente a um aproveitamento de 18,5%. Agora, o Náutico terá a oportunidade de melhorar esse desempenho na reta final.

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Quanto falta para o Náutico chegar aos 45 pontos?

O Timbu chega às nove últimas rodadas com 38 pontos. A marca de 45 pontos costuma ser utilizada como referência histórica de segurança na Série B, embora não represente garantia matemática de permanência.

Para alcançar essa pontuação, o Náutico precisa somar mais sete pontos nos nove jogos restantes.

A luta do clube neste momento é pela permanência na segunda divisão. Segundo o site Chance de Gol, o Náutico tem 3,7% de probabilidade de rebaixamento e 1,2% de chance de conquistar uma vaga no playoff de acesso.

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Veja os últimos nove jogos do Náutico na Série B

  • 26/09, 16h30: Náutico x Sport
  • 02/10, 21h35: Fortaleza x Náutico
  • 08/10, 19h30: Náutico x Grêmio Novorizontino
  • 11/10, 17h30: Náutico x Vila Nova
  • 19/10, 19h30: Goiás x Náutico
  • 22/10, 20h: Juventude x Náutico
  • 30/10: Náutico x Avaí
  • 06/11: Náutico x CRB
  • 14/11: Londrina x Náutico

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.