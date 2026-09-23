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Nautico | Notícia

Náutico: Hélio e Guilherme dos Anjos caem às vésperas do Clássico dos Clássicos

Pai e filho deixam o comando do Timbu após um ano e meio de trabalho, com acesso à Série B e vice-campeonato pernambucano, confira

Por Maju Siqueira Publicado em 23/09/2026 às 18:29 | Atualizado em 23/09/2026 às 20:10
Hélio e Guilherme dos Anjos, técnico e auxiliar do Náutico
Hélio e Guilherme dos Anjos, técnico e auxiliar do Náutico - Gabriel França/Náutico

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O Náutico terá uma mudança importante no comando técnico justamente na semana do Clássico dos Clássicos. Hélio e Guilherme dos Anjos não são mais técnicos do clube. A saída da dupla foi definida nesta quarta-feira (23), dois dias após a derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, pela 29ª rodada da Série B. A decisão foi confirmada por Raldney Alves, repórter da Rádio Jornal.

O clássico contra o Sport está marcado para este sábado (26), às 16h30, no estádio dos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. O Timbu é o 14º com 38 pontos, enquanto que o Leão está em nono com 44, a três do G6. O Náutico tem nove de vantagem para a zona de rebaixamento.

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Em nota curta para anunciar o desligamento, o Náutico agradeceu aos dois profissionais e desejou sorte. Não há ainda informações sobre substitutos.

O Clube Náutico Capibaribe informa o encerramento do trabalho dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos à frente da equipe alvirrubra.

O Náutico agradece aos profissionais pela dedicação, pelo comprometimento e pelos serviços prestados durante o período em que estiveram no Clube, desejando sucesso na sequência de suas carreiras.

Fim de um trabalho de um ano e meio

Hélio e Guilherme estavam à frente do Náutico desde abril de 2025. Na temporada atual, Guilherme, que inicialmente exercia a função de auxiliar, passou a dividir oficialmente com o pai a responsabilidade pelo comando técnico. Além disso, os dois participaram diretamente da montagem do elenco e acumularam funções executivas no departamento de futebol.

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Durante o período, a dupla comandou o Timbu em 66 partidas, com 29 vitórias, 17 empates e 20 derrotas, aproveitamento de 52,5%. O principal resultado foi o acesso à Série B, conquistado na temporada passada. Em 2026, o Náutico também chegou à final do Campeonato Pernambucano, mas perdeu o título para o Sport por 3 a 0, nos Aflitos.

Náutico vive momento de instabilidade

A saída ocorre em meio a uma queda de rendimento na Série B. O Timbu não vence há três partidas na competição. Nesse período, empatou em 3 a 3 com o Operário-PR, nos Aflitos, e sofreu derrotas para América-MG e Cuiabá, ambas fora de casa.

Além disso, os últimos nove jogos trazem uma sequência pesada de partidas que no primeiro turno renderam apenas 5 pontos ao Náutico. São adversários como Sport, Fortaleza, Novorizontino, Juventude e Vila Nova. Todos brigando pelo acesso à Série A do ano que vem.

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