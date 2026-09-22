Náutico define nova carga de ingressos para torcida visitante nos Aflitos
A medida já é válida para o clássico contra o Sport, neste sábado (26), às 16h30, em jogo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
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O Náutico trabalhou em conjunto com a Polícia Militar de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) para estruturar a operação de segurança do próximo clássico a ser disputado no Estádio dos Aflitos. O planejamento envolveu vistorias técnicas no reduto alvirrubro e reuniões estratégicas no Comando Geral do Corpo de Bombeiros.
Como resultado das avaliações técnicas e do alinhamento institucional, o estádio contará com uma nova configuração e distribuição de setores. A decisão foi comunicada pelo Náutico em nota oficial, nesta terça-feira (22).
O espaço físico destinado à torcida visitante passou por uma reestruturação voltada à segurança, o que acarretará em uma redução na carga de bilhetes: a capacidade para o público visitante cairá de pouco mais de 3 mil lugares para 1.623 torcedores.
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A nova disposição foi validada por todos os órgãos responsáveis para assegurar a tranquilidade e a normalidade na realização do clássico.
Pedido do Sport
Na última segunda-feira, o Sport encaminhou um pedido à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ter a carga que determina o Manual de Competições.
"O clube solicitou a reserva de 10% da capacidade autorizada do estádio para a torcida visitante e manifestou interesse na aquisição antecipada e imediata de 50% dessa carga de ingressos", afirmou.
"O Sport também reforçou que devem ser respeitados os direitos relacionados ao preço dos ingressos, à meia-entrada e às condições adequadas de visibilidade no setor destinado aos rubro-negros", completou o Leão, em nota oficial.