Guilherme dos Anjos critica atuação do Náutico após derrota para o Cuiabá: "Dia péssimo"

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Treinador afirmou que o Náutico esteve abaixo do padrão apresentado em outros compromissos, principalmente pela falta de intensidade e competitividade

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O Náutico deixou a Arena Pantanal com uma derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, nesta segunda-feira (21), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Guilherme dos Anjos reconheceu o baixo desempenho da equipe e classificou a atuação como uma das piores do time na competição.

Lorenzo abriu o placar para o Cuiabá no primeiro tempo. Na etapa final, Kauan Cristtyan marcou duas vezes e confirmou o triunfo dos donos da casa.

Guilherme dos Anjos aponta falta de intensidade do Náutico

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador afirmou que o Náutico esteve abaixo do padrão apresentado em outros compromissos, principalmente pela falta de intensidade e competitividade.

“Nós tivemos um dia péssimo, um dia horrível, um dia apático. O que mais nos preocupou foi essa falta de intensidade, a falta de envolvimento realmente com os outros. Enfrentamos um adversário que estava jogando a vida, e nós fomos muito apáticos, inclusive muito fora daquilo que somos em termos de competitividade”, avaliou.

Treinador admite que Náutico não controlou a partida

Guilherme também reconheceu que o Náutico não conseguiu estabelecer o controle da partida em nenhum momento.

Segundo o técnico, a equipe teve dificuldades para reagir depois de sofrer o primeiro gol e voltou a apresentar problemas após o segundo.

“Não conseguiu controlar o jogo em momento algum, nem em determinado momento. Nós não fomos aquilo que somos em momento nenhum, praticamente, do jogo. Tivemos o revés, tomamos o primeiro gol, reagimos mal a ele. Viemos para o intervalo, fizemos 10 minutos relativamente normais no segundo tempo, até tomar o segundo gol. E aí, novamente, a gente entrou num espiral negativo”, disse.

Náutico precisa reagir antes do clássico contra o Sport

Com o resultado, o Náutico chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer na Série B. O retrospecto recente é de duas derrotas e um empate.

O Timbu permanece na 14ª colocação, com 38 pontos. A distância para a zona de rebaixamento continua em oito pontos, já que o Avaí também perdeu na rodada.

Para Guilherme dos Anjos, a equipe precisa deixar rapidamente o resultado para trás e concentrar os esforços na sequência da competição. O treinador também cobrou uma mudança de postura do elenco.

“Competição de longo prazo. A gente tem que virar a chave rapidamente, esquecer tudo aquilo que passou, corrigir, mas ciente de que é inadmissível esse tipo de comportamento. Principalmente, acho que nós temos que refletir, principalmente com relação à vontade, ao prazer de fazer as coisas. Nós tivemos uma equipe muito, muito, muito fora daquilo que é a nossa normalidade”, afirmou.

Náutico enfrenta o Sport no próximo sábado

O próximo compromisso do Náutico será justamente um clássico. O Timbu recebe o Sport no sábado (26), às 16h30 (de Brasília), nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.

O confronto será a oportunidade para o Náutico buscar a recuperação após a derrota para o Cuiabá e interromper a sequência de três partidas sem vitória na competição.