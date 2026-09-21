Náutico joga mal, perde para Cuiabá e amarga três jogos sem vitória na Série B
O time alvirrubro não conseguiu ameaçar o adversário e foi amplamente dominado, nesta segunda-feira (21), no jogo que fechou a 29ª rodada
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Em fraca apresentação, o Náutico perdeu por 3x0 para o Cuiabá, nesta segunda-feira (21), na Arena Pantanal. O duelo fechou a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lorenzo abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Kauan Cristtyan marcou duas vezes na etapa final.
Com o resultado, o Náutico chegou a três jogos sem vitórias: duas derrotas e um empate. Além disso, continua estancado na 14ª colocação com 38 pontos. A distância para a zona de rebaixamento, como o Avaí perdeu na rodada, segue em oito pontos.
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O próximo jogo do Timbu acontece no sábado (26). O time alvirrubro recebe o Sport, às 16h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em clássico válido pela 30ª rodada da Série B.
O jogo
Jogando novamente longe de seus domínios, o Náutico apresentou uma postura inofensiva e acabou derrotado por 3x0 pelo Cuiabá na Arena Pantanal.
O Dourado aproveitou a passividade alvirrubra para assustar logo cedo, exigindo grande defesa de Muriel em chute de Kauan Cristtyan com apenas um minuto de jogo, além de uma cabeçada perigosa de Fábio Gomes aos dois.
O Timbu tentou responder em falta cobrada por Jean Carlos, mas esbarrou em João Carlos e na falta de criatividade. O castigo veio aos 32 minutos, quando Jean Dias cruzou na medida para Lorenzo abrir o placar na pequena área.
O Náutico só acordou nos acréscimos da primeira etapa, assustando com Kauã Maranhão e uma cabeçada de Igor Fernandes rente à trave.
Para tentar reverter o cenário desfavorável, o técnico Guilherme dos Anjos mexeu triplamente no intervalo, lançando Arnaldo, Pato Núñez e Júnior Todinho. O Alvirrubro até flertou com o empate aos cinco minutos, quando Jean Carlos cobrou escanteio fechado que carimbou o travessão.
Porém, o susto durou pouco. Aos seis, a genialidade de Fábio Gomes brilhou com um belo calcanhar para Kauan Cristtyan tocar com tranquilidade na saída de Muriel.
O atropelo foi sacramentado aos 17 minutos: Igor Inocêncio chutou forte, Muriel espalmou e Kauan Cristtyan apareceu livre para pegar o rebote e marcar o seu segundo no jogo.
Dono do confronto, o time da casa ainda acertou o travessão com Raul aos 30 minutos. Sem forças para reagir, o Náutico seguiu apático na reta final e amargou o revés por 3x0 fora de casa.
Notas do Escrete de Ouro
Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog o Torcedor divulga as notas do Náutico na derrota para o Cuiabá. A avaliação foi feita pelo comentarista Igor Moura.
- Muriel: 7
- Reginaldo: 3,5
- Arnaldo: 4
- Wanderson: 4
- Betão: 4
- Igor Fernandes: 5
- Auremir: 3,5
- Pato Nuñez: 3,5
- Wenderson: 4,5
- Jean Carlos: 5
- Danielzinho: 4
- Borasi: 4,5
- Júnior Todinho: 4,5
- Vinícius: 4
- Kauã Maranhão: 5
- Derek: 4
- Guilherme dos Anjos: 4
Ficha do jogo - Cuiabá x Náutico
Cuiabá
João Carlos; Igor Inocêncio (Rodrigo Rodrigues), João Basso, Calebe, Vitor Mendes e Lorenzo; Raul e David (Wesley Dias); Kauan Cristtyan (Ramon), Jean Dias (Eliel) e Fábio Gomes (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Barros.
Náutico
Muriel; Reginaldo (Arnaldo), Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Auremir (Pato Núñez), Wenderson e Jean Carlos (Danielzinho); Vinícius, Borasi (Júnior Todinho) e Kauã Maranhão (Derek). Técnico: Guilherme dos Anjos.
- Local: Arena Pantanal, em Cuiabá-MT.
- Árbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Júnior (CE).
- Assistentes: Luís Felipe Gonçalves Corrêa (PB) e Anderson da Silva Rodrigues (CE).
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
- Gols: Lorenzo (32' do 1ºT) e Kauan Cristtyan (6' e 17' do 2ºT).
- Cartões amarelos: Júnior Todinho e Wanderson (N).