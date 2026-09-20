Cuiabá x Náutico ao vivo (21/09): onde assistir, horário e escalações

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Timbu não vence há duas rodadas e precisa voltar a somar os três pontos para garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro

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O Náutico fecha a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (21), na Arena Pantanal. O duelo acontece a partir das 21h30 (de Brasília). No último jogo, o Timbu deixou escapar uma importante vitória sobre o Operário-PR nos Aflitos e precisa dos três pontos fora de casa para se recuperar na competição.

Na classificação, o Náutico ocupa a 14ª colocação com 38 pontos. Já o Cuiabá está no degrau de cima com dois pontos a mais. O Dourado vem de um empate fora com o vice-líder Novorizontino.

Timbu

O Náutico só deve ter uma mudança no time titular para o jogo contra o Cuiabá. No meio-campo, o volante Samuel recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Operário-PR e cumprirá suspensão. Assim, o posto pode ser ocupado por Auremir. Outra opção é o meio-campista Pato Nuñez.

Em contrapartida, Arnaldo retorna de suspensão e volta para a lateral direita. Outra novidade no banco de reservas pode ser o artilheiro Paulo Sérgio, que se recuperou de uma série de lesões musculares e deve surgir como opção na reta final da Série B.

Vale lembrar que o técnico Hélio dos Anjos foi expulso e não comandará o Náutico na beira do campo. A função será exclusiva do também treinador Guilherme dos Anjos.

"Estava até demorando (risos). O professor está bem tranquilo, mudou a abordagem, está até mais calmo, apesar de não parecer. Não vejo muito problema de assumir uma função, que já fiz antes", afirmou Guilherme.

"Esse ano ainda não tinha acontecido, vinha pendurado e continuará. Acho até que vai ser mais tranquilo para mim. Como não pode ficar dois na beira do campo, tenho que ficar batendo e voltando, falando com o quarto árbitro. Então, assim, vai ser tranquilo", completou.

Adversário

Sem desfalques por suspensão, o técnico Eduardo Barros tem a oportunidade de repetir a escalação do Cuiabá que empatou com o Novorizontino, fora de casa, na última rodada, já que nenhum atleta foi vetado pelo departamento médico.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Cuiabá x Náutico

Cuiabá

João Carlos; João Basso, Luís Soares e Vitor Mendes; Igor Inocêncio, Raul, David Miguel e Lorenzo; Kauan Cristtyan, Fábio Gomes e Jean Dias. Técnico: Eduardo Barros.

Náutico

Muriel; Arnaldo, Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Auremir, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Vinícius e Kauã Maranhão. Técnico: Guilherme dos Anjos.