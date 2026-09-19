Náutico: Guilherme admite chance de retorno de Paulo Sérgio e brinca com suspensão de Hélio

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Após empate com o Operário-PR em casa, o clube alvirrubro visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, em partida válida pela 29ª rodada da Série B

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Para o confronto decisivo contra o Cuiabá, marcado para a próxima segunda-feira (21), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada da Série B, o Náutico terá novidades importantes tanto dentro de campo quanto à beira do gramado. Com a suspensão do técnico Hélio dos Anjos, o treinador Guilherme dos Anjos será o único comandante do Timbu na beira do campo. Em meio aos preparativos finais para o jogo, o profissional avaliou a situação do departamento médico e projetou os desafios para o duelo fora de casa.

Entre os atletas que vinham desfalcando o time, a principal esperança de retorno recai sobre o atacante Paulo Sérgio, que lidou com seguidas lesões musculares recentes e tem chances de ser relacionado. Por outro lado, o volante Luiz Felipe segue fora de combate, com foco em uma recuperação total de uma lesão mais grave na coxa.

"Dos jogadores que estava fora, acho que o Paulo é o único que pode jogar. O Luiz ainda não está pronto. Teve uma lesão difícil, então, estamos fazendo um trabalho específico para ele voltar contra o Sport na rodada seguinte", explicou.

Fora das quatro linhas, a ausência de Hélio dos Anjos obriga uma mudança temporária na dinâmica da comissão técnica. Em tom descontraído, Guilherme brincou com a suspensão do treinador, garantindo tranquilidade para assumir a responsabilidade e fazer a interlocução direta com a arbitragem durante os noventa minutos.

"Estava até demorando (risos). O professor está bem tranquilo, mudou a abordagem, está até mais calmo, apesar de não parecer. Não vejo muito problema de assumir uma função, que já fiz antes. Esse ano ainda não tinha acontecido, vinha pendurado e continuará. Acho até que vai ser mais tranquilo para mim. Como não pode ficar dois na beira do campo, tenho que ficar batendo e voltando, falando com o quarto árbitro. Então, assim, vai ser tranquilo", pontuou.

