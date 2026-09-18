Guilherme sinaliza apenas uma mudança no Náutico e avalia opções para vaga de Samuel
O cabeça de área do Timbu recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Cuiabá, assim como o técnico Hélio dos Anjos que foi expulso
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De olho no jogo contra o Cuiabá, o técnico Guilherme dos Anjos sinalizou a mudança do time titular do Náutico. A única mudança será forçada por causa da suspensão do volante Samuel, que recebeu o terceiro cartçai amarelo no empate com o Operário-PR. Dentro desse cenário, ele frisou que a escolha do substituto passará diretamente pelo estilo do próximo adversário.
"Acho que a única mudança que a gente vai fazer mesmo é o Samuel. A equipe iniciou muito bem o jogo, devemos permanecer dessa forma. E a escolha do substituto vai um pouco de acordo com o adversário", explicou o comandante.
Para preencher a lacuna deixada, o grupo conta com opções que vêm mostrando bom rendimento nos treinamentos recentes. A definição final sobre quem assume a titularidade deve sair nos últimos ajustes antes da partida.
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"Vai flutuar, naturalmente, entre Auremir, Pato e Caio Soares, que vem treinando bem", pontuou o treinador, que também comentou sobre outra alternativa do elenco, mas descartando um início imediato: "Tem o Guilherme (como opção) também, que vem treinando muito bem, mas acredito que não seja o jogador para iniciar."
Guilherme dos Anjos ainda terá ausências importantes no Náutico. Na defesa, o zagueiro Léo Índio continua de fora devido a uma lesão confirmada no fêmur, enquanto o volante Luiz Felipe segue como ausência certa.
Por outro lado, o comandante alvirrubro voltará a contar com peças importantes. O atacante Júnior Todinho, que ficou de fora da última rodada por causa de uma virose, está recuperado e pronto para jogar.
Em contrapartida, Arnaldo volta para a lateral direita após cumprir suspensão. A única dúvida no grupo é o atacante Paulo Sérgio: embora já esteja liberado pelo departamento médico, sua presença na relação ainda não foi cravada na entrevista coletiva, desta sexta-feira (18).
Náutico x Cuiabá
Com a viagem programada para este sábado (19) rumo ao Mato Grosso, a delegação do Náutico finaliza sua preparação com uma atividade no domingo antes do grande desafio. O Timão mede forças com o Cuiabá, na próxima segunda-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em partida válida pela 29ª rodada da Série B.
O confronto na capital mato-grossense coloca frente a frente equipes separadas por margens estreitas na tabela de classificação. O Cuiabá ocupa atualmente a 11ª colocação com 40 pontos, enquanto o Náutico aparece na 14ª posição, somando 38 pontos, apenas dois a menos que o adversário.