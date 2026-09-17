Náutico possui dois desfalques para o jogo contra o Cuiabá pela Série B

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O clube alvirrubro precisa da vitória para chegar o quanto antes nos 45 pontos e não correr risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro

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O Náutico terá duas baixas de peso para o confronto diante do Cuiabá, nesta segunda-feira (21), em partida válida pela Série B. O técnico Hélio dos Anjos e o volante Samuel estão fora da partida.

O comandante alvirrubro recebeu o cartão vermelho nos acréscimos do empate por 3x3 com o Operário. Conforme registrou na súmula o árbitro Matheus de Moraes, a punição ocorreu devido a xingamentos e invasão de campo.

Além de cumprir a suspensão automática, Hélio retornará à beira do campo ainda pendurado, ficando sob risco de um novo gancho ao primeiro cartão amarelo que receber.

Sem poder contar com o técnico na beira do campo, o Náutico será comandado por Guilherme dos Anjos, que também atua como treinador no clube.

No meio-campo, a ausência será o volante Samuel, advertido com o terceiro cartão amarelo aos 12 minutos do segundo tempo da última partida. Titular durante boa parte da campanha, ele tem como principais concorrentes à vaga os volantes Auremir e Pato Núñez.

Náutico na Série B

Buscando reencontrar o caminho das vitórias após dois jogos sem triunfar, o Timbu ocupa a 14ª colocação, com 38 pontos, enquanto o Cuiabá soma 40 e está na 11ª posição. No primeiro turno, o Náutico levou a melhor e venceu por 1 a 0 no estádio dos Aflitos.

O confronto entre Cuiabá x Náutico acontece nesta segunda-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. O duelo marca a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.