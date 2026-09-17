Mesmo com empate nos acréscimos, Guilherme dos Anjos vê evolução no Náutico: "Volta uma confiança muito grande"

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Treinador lamentou o resultado contra o Operário-PR, mas destacou desempenho do Timbu e projetou a utilização de jovens na reta final da Série B

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Na noite da última terça-feira (15), o Náutico deixou escapar uma vitória que parecia muito bem encaminhada nos Aflitos. Depois de abrir 3 a 1 sobre o Operário-PR, o Timbu sofreu dois gols nos acréscimos e acabou empatando por 3 a 3, pela 28ª rodada da Série B.

Apesar da frustração pelo resultado, o técnico Guilherme dos Anjos avaliou que a equipe voltou a apresentar um desempenho próximo do mostrado durante a sequência de oito jogos de invencibilidade.

"Frustração pelo resultado, claro, pela forma que foi. E não tenho dúvida também de que a gente volta, mais uma vez, a performar dentro daquele quadro ali de oito jogos", afirmou.

Confiança renovada no elenco

Guilherme dos Anjos também valorizou a participação dos jogadores que entraram durante a partida. Para o treinador, as mudanças ajudaram a elevar o nível físico da equipe e mostraram a força do elenco.

"Então, eu vejo que sim, volta uma confiança muito grande. Você vê jogadores saindo do banco, ajudando a resolver o jogo como um todo, elevando o nível físico. Você vê o Pato entrando muito bem. Fiquei feliz porque é um jogador que vem trabalhando muito", destacou.

O técnico ainda citou a adaptação de Pato Núñez ao estilo de jogo do Náutico e comparou o processo com o de outros atletas que tiveram uma adaptação mais rápida.

"Ele sofreu muito para adaptar à nossa característica, diferente, já, por exemplo, do Daniel, que sofreu pouco, já entrou num volume enorme. A característica dele, buscamos isso, não é à toa", explicou.

Náutico precisa corrigir erros

Apesar da avaliação positiva sobre a atuação, Guilherme dos Anjos reconheceu que o empate expôs pontos que precisam ser corrigidos. O Timbu sofreu dois gols nos acréscimos, depois de construir uma vantagem de dois gols no segundo tempo.

"Nós temos que olhar realmente tudo aquilo que foi feito para a gente criar, principalmente o 3 a 1, e naturalmente não deixar de esquecer nunca aquilo que a gente precisa evoluir para não tomar o 3 a 3", explicou.

Com o resultado, o Náutico chegou aos 38 pontos e permaneceu na 14ª colocação da Série B, oito pontos acima do Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Guilherme dos Anjos fala sobre jovens

Com dez rodadas ainda pela frente, Guilherme dos Anjos também comentou sobre a possibilidade de aumentar a utilização de jogadores das categorias de base. O treinador explicou que a decisão dependerá do cenário do campeonato nas próximas partidas.

"É relativo, porque vai depender do que a gente vai estar buscando no momento em que a gente conseguir conquistar os 45 pontos. Como eu falei, dentro desses próximos dez jogos, se nós engatarmos uma sequência de três vitórias, em algum momento nós vamos voltar a brigar", disse.

Segundo Guilherme, o aproveitamento dos jovens também será definido de acordo com o momento vivido pelo Náutico na competição.

"Vai depender um pouco disso, porque a utilização de garotos, como você mencionou, na ideia de uma experiência, na ideia de enxergar, ela vai de acordo com o campeonato também", explicou.

O treinador citou Maranhão, Luiz e outros atletas que já ganharam oportunidades no time principal e reforçou que o desenvolvimento dos jovens precisa acontecer de forma gradual.

"Tem que ter paciência. É como a gente falou a última vez que mencionamos sobre jovens: tem que ter um timing positivo para que você não perca principalmente esses atletas e, na verdade, ganhe experiência", afirmou.

Próximo jogo do Náutico

O Náutico terá alguns dias de preparação antes de voltar a campo pela Série B. O Timbu visita o Cuiabá na próxima segunda-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada da competição.

Com o empate, o Náutico chegou aos 38 pontos e permanece na 14ª colocação, oito pontos acima do Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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