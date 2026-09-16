Guilherme dos Anjos critica arbitragem após empate do Náutico e admite erros nos gols sofridos

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Técnico afirmou que Timbu não poderia sofrer dois gols nos acréscimos, mas questionou decisões da arbitragem no empate com o Operário-PR

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O Náutico deixou escapar uma vitória que parecia encaminhada nos Aflitos. Depois de abrir 3 a 1 sobre o Operário-PR, nesta terça-feira (15), pela 28ª rodada da Série B, o Timbu sofreu dois gols nos acréscimos e acabou empatando por 3 a 3.

Após a partida, Guilherme dos Anjos reconheceu que o Náutico cometeu erros defensivos que não poderiam ter acontecido, mas também fez fortes críticas à arbitragem. Para o treinador, a equipe precisava ter controlado melhor os minutos finais.

"Independente da atuação da arbitragem, eu acredito que seja um comentário de todos, nós não podemos tomar dois gols como nós tomamos, sem dúvida nenhuma."

Arbitragem atrapalhou a partida

Apesar de reconhecer os erros do Náutico, Guilherme questionou algumas decisões do árbitro Matheus de Moraes Silva. O treinador reclamou principalmente da falta marcada na jogada que originou o primeiro gol do Operário-PR, marcado por Vinícius Diniz aos 46 minutos do primeiro tempo.

"É um absurdo você ter a falta do primeiro gol. É uma cena assim que é ridículo. Jogador do adversário que trava a bola e ele dá falta contrária. Então eu não entendo aquele ponto."

O técnico também citou um lance envolvendo Maranhão no primeiro tempo e comparou com o pênalti marcado sobre Jean Carlos, que recolocou o Náutico em vantagem na etapa final.

"O pênalti que foi no Jean aconteceu o mesmo no Maranhão no primeiro tempo. O lance é idêntico. A gente tem acesso a tudo hoje, né? Tanto no banco quanto depois no intervalo fica mais nítido ainda porque tem as duas imagens, tanto a imagem da câmara aberta, que é a nossa câmara, quanto a imagem da televisão. É uma falta de critério para um pênalti no primeiro tempo e ele deu o mesmo pênalti."

Erros defensivos também foram reconhecidos

Mesmo com os possíveis erros da arbitragem, Guilherme dos Anjos também destacou que o Náutico havia sido alertado sobre a necessidade de impedir os cruzamentos do Operário-PR, devido à capacidade técnica e ao bom rendimento do adversário nessas jogadas.

Ao não realizar corretamente o impedimento deste tipo de jogada, foi justamente dessa forma que saíram dois dos três gols sofridos na partida.

"O segundo lance principalmente que a gente deixou de isolar o homem do cruzamento e não foi a primeira vez. Avisamos inclusive no vestiário sobre isso."

Guilherme voltou a reconhecer os erros da equipe, mas manteve as críticas à arbitragem.

"A gente sentiu muito, principalmente porque a gente não isolou os dois cruzamentos dos lances, mas a arbitragem foi bisonha. Nós temos os nossos erros, sem dúvida nenhuma. Estamos conscientes, a gente sente muito esse tipo de resultado."

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Náutico deixou a vitória escapar

O empate teve ainda mais impacto pela forma como aconteceu. O Náutico abriu o placar com menos de um minuto, sofreu o empate antes do intervalo, mas voltou a ficar na frente com Jean Carlos, de pênalti, aos 37 minutos do segundo tempo. Cinco minutos depois, Danielzinho ampliou para 3 a 1.

Porém, nos acréscimos, o Fantasma conseguiu um empate relâmpago. Boschilia marcou aos 48 minutos e Cuenú empatou a partida no minuto seguinte.

Apesar da frustração pelo resultado, Guilherme dos Anjos avaliou que o Náutico teve um bom desempenho e voltou a apresentar características importantes da equipe.

"Tivemos um volume de jogo excepcional, voltamos a fazer a nossa característica de jogo e por isso que eu acho que merecíamos sim a vitória, mas é o campeonato, não é? Pontuamos aqui, vamos para fora de casa no mesmo perfil de jogo, buscar mais uma vez a vitória."

Com o empate, o Náutico chegou aos 38 pontos e permanece na 14ª colocação, oito pontos acima do Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Timbu volta a campo na próxima segunda-feira (21), contra o Cuiabá, às 21h30, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada da Série B.

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