Chances de classificação do Náutico na Série B: veja as probabilidades de acesso e rebaixamento
Depois de ocupar posições próximas ao topo nas primeiras rodadas, o Náutico perdeu espaço na tabela e atualmente aparece na 14ª colocação
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O Náutico tem 1,7% de probabilidade de terminar a Série B do Campeonato Brasileiro entre o terceiro e o sexto lugar, faixa que garante classificação para os playoffs de acesso à primeira divisão. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Já a chance de o Timbu conseguir o acesso à Série A, considerando também a possibilidade de terminar entre os dois primeiros colocados, é de apenas 0,053%, segundo as projeções matemáticas.
O cenário do clube alvirrubro mudou ao longo da competição. Depois de ocupar posições próximas ao topo nas primeiras rodadas, o Náutico perdeu espaço na tabela e atualmente aparece na 14ª colocação, com 38 pontos.
Náutico caiu na tabela após início na parte de cima
O melhor momento do Náutico na classificação aconteceu entre a 8ª e a 11ª rodada. Nesse período, o Timbu esteve entre a segunda e a quarta colocação da Série B.
Desde então, porém, o time foi perdendo posições de maneira gradual. A equipe deixou a parte de cima da tabela e chegou à 14ª colocação, posição que ocupa após 28 rodadas.
Atualmente, o Náutico está oito pontos acima do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O Avaí ocupa a 17ª posição, com 30 pontos.
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Chances de rebaixamento do Náutico são de 2%
Apesar da distância para a zona de classificação aos playoffs, a situação do Náutico na parte de baixo da tabela é diferente. De acordo com a UFMG, o clube tem 2% de probabilidade de ser rebaixado para a Série C.
A Ponte Preta já está rebaixada, enquanto o América-MG aparece na penúltima colocação e pode ter a queda confirmada em breve. Londrina e Avaí estão atualmente nas duas últimas posições da zona de rebaixamento.
Nas projeções apresentadas, Londrina e Avaí aparecem como os principais candidatos a ocupar as duas vagas restantes para a Série C de 2027, considerando que a Ponte Preta já está rebaixada.
Náutico deixa vitória escapar nos acréscimos
O cenário do Timbu na tabela ficou ainda mais distante dos primeiros colocados depois do empate com o Operário-PR. Na terça-feira (15), no estádio dos Aflitos, o Náutico abriu vantagem de 3 a 1, mas sofreu dois gols nos acréscimos e terminou a partida empatando por 3 a 3.
O Náutico saiu na frente com menos de um minuto de jogo, mas o Operário-PR conseguiu igualar o placar pouco antes do intervalo, com Vinícius Diniz.
Na segunda etapa, Jean Carlos e Danielzinho marcaram para o Náutico e colocaram o time novamente em vantagem. O Operário-PR reagiu no fim e buscou o empate com gols de Boschilla e Cuenú, ambos nos acréscimos.
O resultado manteve o Náutico na 14ª posição, com 38 pontos, enquanto o Operário-PR permaneceu à frente do Timbu na classificação.
Próximo jogo do Náutico na Série B
O Náutico terá agora um período maior de preparação até o próximo compromisso pela competição. O Timbu volta a campo na segunda-feira (21), pela 29ª rodada da Série B.
O adversário será o Cuiabá, em partida marcada para as 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.