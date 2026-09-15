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Resultado do jogo do Náutico x Operário-PR hoje (15/09): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Timbu precisa chegar aos 45 pontos para garantir a permanência

Por Davi Saboya Publicado em 15/09/2026 às 21:07
Lance do jogo entre Náutico x Operário-PR pela 28ª rodada da Série B
Lance do jogo entre Náutico x Operário-PR pela 28ª rodada da Série B - Jailton Jr/JC Imagem

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Náutico x Operário-PR se enfrentam nesta terça-feira (15). O duelo, que acontece no estádio dos Aflitos, é válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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No primeiro tempo, o Timbu abriu o placar com menos de um minuto de jogo com Vinícius. Porém, no fim da etapa inicial, o clube alvirrubro afrouxou a marcação e tomou o empate com Vinícius Diniz.

Veja o resultado do jogo do Náutico x Operário-PR hoje (15/09)

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Matéria em atualização

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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