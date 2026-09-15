Guilherme dos Anjos revela procura de outro clube e admite possibilidade de saída do Náutico no fim do ano

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Técnico afirmou que a dupla foi procurada por uma equipe durante a temporada e deixou o futuro em aberto, apesar de ainda ter contrato com o Timbu

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O futuro de Guilherme e Hélio dos Anjos no Náutico ainda não está definido. Recentemente, Guilherme revelou que a dupla já foi procurada por outro clube durante a temporada e admitiu que eles podem analisar uma eventual saída do Timbu ao final do ano.

Em entrevista coletiva, Guilherme foi questionado sobre a permanência no clube e lembrou que ainda possui contrato, mas deixou o cenário em aberto.

"Teve um clube, no meio desse ano, que nos procurou querendo contar conosco. Talvez, no fim do ano, tenha essa possibilidade. Mas o que o professor falou é um fato: está muito mais próximo de acabar do que de iniciar um trabalho", afirmou.

Futuro ainda será analisado

Guilherme também comentou sobre as especulações envolvendo o valor da comissão técnica formada por ele e Hélio dos Anjos. Segundo o treinador, apesar dos comentários, o trabalho continua despertando interesse no mercado.

"Comenta-se muito que Hélio e Guilherme são muito caros, mas o mercado vem aceitando isso muito bem. Como falei, já veio um clube querendo contar conosco. Talvez, no fim do ano, tenha essas possibilidades e vamos estudar."

Apesar da possibilidade de saída, o treinador afirmou que o foco neste momento está nos objetivos do Náutico na Série B.

"Independentemente da nossa permanência ou não, a melhora da infraestrutura, a atenção com os atletas que estão se destacando e as renovações precisam acontecer."

Melhor campanha do Náutico nos últimos 10 anos

Mesmo ocupando atualmente a 14ª colocação, com 37 pontos, Guilherme destacou que o Náutico vive uma temporada positiva quando comparada aos últimos anos.

Segundo o treinador, o Timbu tem atualmente a melhor campanha em competições nacionais desde 2017. Em 2021, neste mesmo momento da Série B, a equipe tinha 35 pontos. Agora, soma 37.

"Quando a gente olha para os últimos 10 anos, nós estamos fazendo a melhor campanha da história do Náutico em competições nacionais. Em 2021, neste mesmo momento, estávamos com 35 pontos e agora estamos com 37", afirmou.

Apesar da marca, Guilherme não escondeu a insatisfação com a derrota para o América-MG, que encerrou uma sequência de oito jogos sem perder.

"A gente podia estar agora com 40 pontos, cinco pontos a mais do que a última melhor campanha dos últimos 10 anos."

O Náutico está sete pontos acima do Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e nove atrás do Atlético-GO, que abre o G6. Para o treinador, o objetivo imediato é chegar aos 45 pontos, mas ainda existe a possibilidade de brigar pelas primeiras posições.

"Para brigar, precisamos ganhar três jogos seguidos. Passar oito jogos seguidos sem perder novamente. Eu não creio que seja impossível".

Técnico reconhece desgaste

Após um ano e meio à frente do Náutico, Guilherme também admitiu que existe certo desgaste entre a torcida e o trabalho realizado pela família "Dos Anjos"

"Existe desgaste, por uma parcela pequena. Acho que é natural, um ano e meio de trabalho. Nós estamos à frente do clube com decisões muito agressivas, muito fortes, com decisões bem diretas muitas vezes."

Porém, o técnico afirmou que as cobranças fazem parte da função.

"O que as pessoas vão achar faz parte. Nós estamos aqui em uma condição de sermos julgados, e acho que faz parte. Alguns podemos levar como aprendizados, e outros você escuta e só ignora."

Náutico volta a campo nesta terça-feira (15)

O Timbu enfrenta o Operário-PR nesta terça-feira (15), às 19h30, nos Aflitos, pela 28ª rodada da Série B.

A equipe pernambucana busca voltar a vencer para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e diminuir a distância para o G6.

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