Náutico x Operário-PR ao vivo (15/09): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o clube alvirrubro precisa se recuperar da derrota para o América-MG

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Precisando se recuperar da derrota para o vice-lanterna América-MG, o Náutico recebe o Operário-PR, nesta terça-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na classificação, os dois times possuem seis pontos de diferença.

Enquanto o Náutico possui 37 pontos na 14ª colocação, o Operário está na 7ª posição seis pontos a mais. Um triunfo pode colocar o Timbu na cola do G-6 e reduzir a diferença para um concorrente direto pelo acesso.

Timbu adversário

O Náutico possui dois desfalques na defesa para o jogo. Com dores na coxa, o zagueiro Léo Índio não deve participar da partida. A vaga dele deve ser ocupada por Wanderson, formando a dupla de zaga com Betão. Na lateral direita, Arnaldo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituto por Reginaldo.

O volante Luiz Felipe e o atacante Paulo Sérgio foram liberados pelo departamento médico. Porém, o treinador Guilherme dos Anjos pregou cautela com a utilização dos dois.

"O Luiz Felipe ainda está em transição física, muito próximo de vir para nós. O Paulo Sérgio saiu da transição física na sexta-feira, mas ainda tem praticamente 90 dias de departamento médica", afirmou o técnico Guilherme dos Anjos.

"Então, a transição física é uma coisa, a transição para jogo é outra. A gente precisa ter uma certa atenção com esse retorno, até para não ocorrer o que já ocorreu inúmeras vezes, que é bater e voltar", completou.

Adversário

O Operário-PR possui dois velhos conhecidos da torcida alvirrubra. São eles: o goleiro Wagner e o volante Matheus Trindade, ambos já passaram pelo Náutico. No banco de reservas, ainda tem o atacante Pablo, ex-Sport.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Náutico x Operário-PR

Náutico

Muriel; Reginaldo, Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Derek, Vinícius e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos.

Operário-PR

Vagner; Mikael, Klaus, Joseph e Moraes; Matheus Trindade, Zuluaga e Boschilla; Berto, Vinícius Mongotti e Ángel Torres. Técnico: Luizinho Lopes.