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Náutico x Operário-PR ao vivo (15/09): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o clube alvirrubro precisa se recuperar da derrota para o América-MG

Por Davi Saboya Publicado em 14/09/2026 às 23:17 | Atualizado em 15/09/2026 às 0:36
Lance do jogo do N&aacute;utico x Athletic Club pela S&eacute;rie B
Lance do jogo do Náutico x Athletic Club pela Série B - JAILTON JR/JC IMAGEM

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Precisando se recuperar da derrota para o vice-lanterna América-MG, o Náutico recebe o Operário-PR, nesta terça-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na classificação, os dois times possuem seis pontos de diferença.

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Enquanto o Náutico possui 37 pontos na 14ª colocação, o Operário está na 7ª posição seis pontos a mais. Um triunfo pode colocar o Timbu na cola do G-6 e reduzir a diferença para um concorrente direto pelo acesso.

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Timbu adversário

O Náutico possui dois desfalques na defesa para o jogo. Com dores na coxa, o zagueiro Léo Índio não deve participar da partida. A vaga dele deve ser ocupada por Wanderson, formando a dupla de zaga com Betão. Na lateral direita, Arnaldo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituto por Reginaldo.

O volante Luiz Felipe e o atacante Paulo Sérgio foram liberados pelo departamento médico. Porém, o treinador Guilherme dos Anjos pregou cautela com a utilização dos dois.

"O Luiz Felipe ainda está em transição física, muito próximo de vir para nós. O Paulo Sérgio saiu da transição física na sexta-feira, mas ainda tem praticamente 90 dias de departamento médica", afirmou o técnico Guilherme dos Anjos.

"Então, a transição física é uma coisa, a transição para jogo é outra. A gente precisa ter uma certa atenção com esse retorno, até para não ocorrer o que já ocorreu inúmeras vezes, que é bater e voltar", completou.

Adversário

O Operário-PR possui dois velhos conhecidos da torcida alvirrubra. São eles: o goleiro Wagner e o volante Matheus Trindade, ambos já passaram pelo Náutico. No banco de reservas, ainda tem o atacante Pablo, ex-Sport.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Náutico x Operário-PR

Náutico

Muriel; Reginaldo, Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Derek, Vinícius e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos.

Operário-PR

Vagner; Mikael, Klaus, Joseph e Moraes; Matheus Trindade, Zuluaga e Boschilla; Berto, Vinícius Mongotti e Ángel Torres. Técnico: Luizinho Lopes.

  • Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
  • Horário: 19h30 (de Brasília).
  • Árbitro: Matheus de Moraes Silva (DF).
  • Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO).
  • VAR: Adeli Mara Monteiro (SP).
  • Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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