Paulo Sérgio pode reforçar o Náutico contra o Operário-PR

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Fora dos gramados desde maio por lesões musculares, o centroavante voltou a treinar com o grupo e surge como opção para o próximo pela Série B

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O Náutico ganhou uma importante alternativa ofensiva para o duelo contra Operário-PR, nesta terça-feira (15), nos Aflitos. Libertado pelo departamento médico, o atacante Paulo Sérgio participou normalmente das últimas atividades no Centro de Treinamento Wilson Campos na última e pode ser relacionado.

O atleta está afastado dos gramados desde o revés por 2x0 sofrido no clássico contra o Sport, no dia 30 de maio, em partida válida pela Série B.

Nesse período, encarou uma série de problemas físicos, sendo o último na panturrilha durante o processo de transição de uma contusão na coxa. Além disso, ainda teve a saída cogitada para o Botafogo-PB.

Mesmo diante do extenso hiato de inatividade, o camisa nove permanece dividindo o posto de goleador alvirrubro no ano, somando nove tentos junto a Vinícius. A última vez que balançou as redes ocorreu na goleada por 6x2 sobre o próprio Operário-PR no jogo de ida.

O último treino do Náutico antes do próximo confronto acontece nesta segunda-feira (14). Às 14h, o técnico Guilherme dos Anjos concede entrevista coletiva e deve revelar se Paulo Sérgio irá ou não para o duelo diante do Operário-PR.

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Sem Paulo Sérgio, Hélio já testou várias opções, mas não nenhuma consegue ser tão convincente quanto o ídolo da torcida em relação ao faro gol. Os pratas da casa Kauã Maranhão e Luiz Cláudio chegaram a balançar a rede, mas não mantiveram a regularidade. O mesmo para Vinícius, que chegou a jogar na posição, assim como Derek.

Além do centroavante, a comissão técnica do Timbu ganhou mais uma boa notícia para enfrentar o Operário-PR. Recuperado da lesão muscular, o volante Luiz Felipe também retomou aos treinos. Ele sofreu a lesão no empate por 0x0 com o Criciúma no dia 26 de julho.

Classificação da Série B

Com 37 pontos após a derrota para o vice-lanterna América-MG, o Náutico possui oito pontos de diferença para a zona de rebaixamento. A meta do Timbu é chegar o quanto antes aos 45 pontos para garantir a permanência na Segundona.