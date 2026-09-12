Reforço do Náutico, Danielzinho destaca peso sentimental no acerto
Após superar lesão no pé, reforço alvirrubro exaltou a volta para casa, disse que está pronto para jogar e vira opção para a sequência da Série B
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Recém-contratado pelo Náutico, o atacante Danielzinho foi apresentado oficialmente na última sexta-feira e já vive a expectativa de ir a campo pela equipe alvirrubra. O jogador está nos planos da comissão técnica e deve ser relacionado para o confronto desta terça-feira (15), às 19h30, quando o Timbu recebe o Operário-PR, no Estádio dos Aflitos, em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
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Na primeira entrevista coletiva como jogador do Náutico, o atleta não escondeu a satisfação de vestir novamente as cores alvirrubras, destacando o forte vínculo pessoal e familiar com a capital pernambucana.
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"A gente poder estar em casa, voltar aqui para o Náutico é motivo de muito orgulho. A gente sabe a grandeza do Náutico. É motivo de muita felicidade para mim e para toda a minha família. Os familiares da minha esposa também são daqui de Recife", declarou.
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Bem avaliado pela comissão técnica e já integrado ao grupo, o reforço fez questão de elogiar a recepção calorosa que teve no CT alvirrubro e garantiu estar inteiramente à disposição para ajudar a equipe na sequência da competição.
"Todos os funcionários, os jogadores, o pessoal da comissão, todo mundo me acolheu muito bem. Isso é um ponto muito importante para quem está chegando. Estou muito feliz e estou pronto para poder estrear. E isso que a gente quer: jogar", concluiu Danielzinho. Antes de estrear pelo Timbu, o jogador precisou superar um rigoroso processo de recuperação para tratar uma fissura no metatarso.
Náutico na Série B
Após perder para o vice-lanterna América-MG, na rodada passada, o Náutico perdeu uma colocação e caiu para a 11ª posição com 37 pontos. Assim, ficou a seis do G-6 e oito da zona de rebaixamento no meio da tabela.