Apresentado no Náutico, Danielzinho garante que está recuperado da lesão e "pronto para ajudar"

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Pernambucano, de 25 anos, ex-Ypiranga-RS, afirmou que está recuperado de fissura no metatarso e se colocou à disposição da comissão técnica

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O Náutico apresentou oficialmente o atacante Danielzinho, nesta sexta-feira (11), como novo reforço para a temporada. Pernambucano. de 25 anos, o jogador chega aos Aflitos após passagem pelo Ypiranga-RS e traz no cartão de visitas a versatilidade tática. Antes de estrear pelo Timbu, contudo, o atleta precisou cumprir um processo rigoroso de reabilitação para tratar uma fissura no metatarso, osso do pé.

Livre do departamento médico, Danielzinho garantiu que a lesão ficou no passado e assegurou estar em plenas condições para estrear com a camisa alvirrubra.

"Já estou pronto. Tive uma fissura no metatarso. Passei dois meses para me recuperar, o tempo certo da recuperação da fratura. Graças a Deus, hoje estou 100%", afirmou o atacante.

Além do retorno físico ideal, o jogador ressaltou a capacidade de atuar em múltiplos setores do gramado como um trunfo para conquistar espaço na equipe. Habituado a exercer funções nas duas pontas, no ataque e até na linha defensiva, Danielzinho colocou o coletivo acima das preferências individuais.

"Deus me deu o dom. Eu posso atuar tanto na lateral, tanto na ponta, quanto de atacante. Eu quero poder ajudar o Náutico da melhor forma possível", destacou, reforçando a disposição em servir às necessidades do esquema tático.

"O que o professor precisar, eu vou estar à disposição para ajudar. Já joguei de lateral-direito, já joguei de ponta-direita, já joguei de ponta-esquerda. Estou pronto para ajudar na posição que o professor precisar", concluiu.

Próximo jogo do Náutico

O Náutico volta a campo na próxima terça-feira (15) para enfrentar o Operário-PR, às 19h30 (de Brasília), nos Aflitos, em duelo válido pela 28ª rodada da Série B. Atualmente na 11ª posição da tabela, com 37 pontos, o Timbu busca reencontrar o caminho das vitórias diante da sua torcida após a derrota para o vice-lanterna América-MG em Belo Horizonte.