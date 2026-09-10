Após fim de invencibilidade, Hélio adota tom realista no Náutico: "Nossa realidade é manter o clube na Série B"
Técnico lamentou a derrota para o América-MG, ressaltou a busca rápida pelos 45 pontos e destacou a consolidação do Timbu na divisão
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A derrota por 2 a 1 para o América-MG, na Arena Independência, interrompeu uma sequência invicta de oito partidas do Náutico e trouxe um choque de pragmatismo sobre as pretensões alvirrubras na Série B do Campeonato Brasileiro.
Em entrevista coletiva após a partida válida pela 27ª rodada, o técnico Hélio dos Anjos lamentou o resultado fora de casa e reforçou que, antes de alimentar expectativas sobre a parte alta da tabela, a prioridade absoluta segue sendo atingir a pontuação necessária para garantir a permanência na Segunda Divisão.
Com o tropeço em Belo Horizonte, o Náutico deixou de somar três pontos que o levariam aos 40 na classificação, encurtando a distância para a briga pelo acesso. O treinador destacou que a estabilidade buscada durante a série invicta precisa se traduzir, primeiro, na matemática da permanência.
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"Uma coisa faz a outra acontecer. Se a gente conquista os três pontos, estaríamos com 40 pontos e naquele negócio do sonho. Sempre falei nesses oito jogos que estávamos sem perder de que precisávamos encontrar estabilidade. Temos que procurar chegar aos 43, 44 pontos, que já gera uma tranquilidade muito boa", afirmou o comandante alvirrubro.
"Só que isso não é pelo que brigo, gosto de brigar na parte de cima, eles sabem e temos que buscar as vitórias necessárias o quanto antes. A nossa realidade é manter esse clube na Série B após o ostracismo da Série C e terminar bem a temporada", completou.
Apesar da frustração pelo resultado, Hélio ponderou que o cenário da rodada acabou não sendo totalmente desfavorável, visto que outros concorrentes da parte inferior da tabela também tropeçaram. Para o comandante, abrir margem de segurança em relação ao z-4 é o passo fundamental para permitir que a equipe atue com mais leveza e possa, eventualmente, almejar patamares maiores na reta final do campeonato.
"Lamentamos o resultado. Dos times que estão na parte de baixo da classificação, todos estão tendo problemas na rodada. Quanto mais rápido ficarmos mais longe desse grupo, mais condições temos de brigar na parte de cima, garantindo a manutenção na série e vida que segue feliz", completou o técnico.
Sem tempo para lamentações, a comissão técnica alvirrubra agora volta suas atenções para a preparação da equipe visando o próximo compromisso, com foco em retomar o caminho das vitórias e atingir o mais rápido possível a meta estipulada para a consolidação na Série B.
Próximo jogo do Náutico
O próximo jogo do Náutico acontece no dia 15 de setembro (terça-feira). O Timbu recebe o Operário-PR, às 19h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B. Na classificação, o clube alvirrubro é o 11º colocado com 37 pontos.