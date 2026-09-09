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Resultado do jogo do América-MG x Náutico hoje (09/09): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e acontece nesta quarta-feira, 9 de setembro de 2026, no Independência

Por Davi Saboya Publicado em 09/09/2026 às 20:31
Lance de Vin&iacute;cius no primeiro jogo entre N&aacute;utico x Am&eacute;rica-MG pela S&eacute;rie B
Lance de Vinícius no primeiro jogo entre Náutico x América-MG pela Série B - JAILTON JR /JC IMAGEM

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América-MG x Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (9). O duelo, que acontece no estádio Independência, é válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Na classificação, o Timbu possui 37 pontos. Já o América-MG está na vice-lanterna com apenas 14 pontos, ou seja, virtual rebaixado.

Veja o resultado do jogo do América-MG x Náutico hoje (09/09)

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Matéria em atualização

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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