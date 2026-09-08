América-MG x Náutico ao vivo (09/09): onde assistir e horário da partida da Série B

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Timbu visita vice-lanterna em Belo Horizonte e tenta se aproximar do grupo de acesso da Série B; Alvirrubros chegam embalados por sequência invicta

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América-MG e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 20h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O confronto é válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Náutico venceu por 4 a 0 nos Aflitos.

O Náutico ocupa a décima colocação, com 37 pontos em 26 jogos. O Timbu está cinco pontos atrás do CRB, sexto colocado e último integrante do G-6.

Pensando nisso, os alvirrubros querem manter o embalo para se aproximar ainda mais do grupo que briga pelo acesso. Já são 8 jogos sem perder na Série B, sendo 4 vitória e 4 empates.

Para essa partida, o técnico Hélio dos Anjos deve ter à disposição o atacante Danielzinho. Contudo, ele deve ficar no banco.

Ainda assim, o ataque deve sofrer mudanças com o retorno de Kauã Maranhão, que ficou no banco na vitória por 1x0 sobre o Botafogo-SP, na rodada anterior. Assim, o ataque alvirrubro deve ser formado por Derek, Vinícius e Kauã.

Do outro lado, o América-MG aparece no 19º lugar, com apenas 14 pontos e em uma situação muito difícil na luta contra o rebaixamento para a Série C. Apesar disso, Hélio dos Anjos alertou que a partida não deve ser fácil.

"Vai ser uma luta muito grande. Eu acho que o América que vem jogando está bem superior ao time da Ponte Preta. Eles têm alguns meninos e um poder de base muito grande. Então, foi isso que falei: não esqueçam da Ponte Preta", disse o comandante alvirrubro fazendo referência ao empate de 1x1 do Náutico contra o lanterna Ponte Preta, na 22ª rodada.

Onde assistir ao vivo



América-MG x Náutico terá transmissão da ESPN e do Disney+. Além disso, o torcedor poderá acompanhar a partida nas ondas da Rádio Jornal, com o Escrete de Ouro. A narração será de Aroldo Costa, o Maior Gol do Mundo, com comentários de Ednaldo Santos. A reportagem será de Raldney Alves.

Ficha técnica - América-MG x Náutico



América-MG: Bruno Brígido; Alex Silva, Rafa Barcelos, Ricardo SIlva e Ostchega; Otávio, Barreto e Julio Cesar; Paulo Victor, Wiliam Bigode e Guilherme Parede. Técnico: Douglas Leite (interino).

Náutico: Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Betão e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos.

Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 27ª rodada. Data: 09/09/2026 (quarta-feira). Horário: 20h30. Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG). Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR). Auxiliares: Sidmar dos Santos Meurer e Weber Felipe Silva (Ambos do PR). VAR: Márcio Henrique de Góis (SP). Transmissão: ESPN e Disney+.