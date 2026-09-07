Luiz Cláudio, do Náutico, destaca partida contra o América-MG: "não tem jogo fácil"

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Luiz Cláudio vive uma excelente fase pelo Náutico, sendo decisivo em jogos importantes e garantiu a vitória contra o Botafogo-SP na Série B

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O Náutico achou na própria casa o seu grande trunfo na Série B. Entrando no decorrer das partidas, Luiz Cláudio, de 21 anos, foi o responsável direto por somar seis pontos na conta do Timbu nos duelos contra Athletic-MG e Botafogo-SP.

A joia alvirrubra já acumula três gols em nove jogos pela Série B, todos saindo do banco. A estrela do atacante deu novo fôlego ao time dirigido por Hélio e Guilherme dos Anjos: a folga para a zona de rebaixamento subiu para oito pontos e o Alvirrubro pulou para o 10º lugar, com 37 pontos.

Em coletiva, o jovem preferiu manter os pés no chão para continuar aproveitando os bons momentos com a camisa do Timbu.

"É um momento bom, mas tem que ter o pé no chão. Nem quando o momento está bom, não é que seja o melhor do mundo. Quando não está fazendo gol, também não é o pior. Tenho que aproveitar o momento, estou fazendo gols e ajudando a equipe nas vitórias. Espero continuar assim", disse Luiz Cláudio.

Já projetando a próxima partida, diante do América-MG, Luiz Paulo comentou sobre a situação difícil que o adversário está passando, mas afirmou que não existe jogo fácil.

"A equipe adversária está em um momento difícil, na zona de rebaixamento, mas não tem jogo fácil. Nenhum jogo será fácil daqui para a frente, como tem sido desde o início. Não será diferente agora", declarou.

Invencibilidade destacada

O Náutico vive um bom momento na temporada, mesmo com questões financeiras complicadas. A grande fase acabou resultado em oito jogos sem saber o que é perder na Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, contou com dois atletas que passaram pelas categorias de base do Timbu para decidir jogos importantes: Luiz Paulo e Kauã Maranhão.

Próximo jogo do Náutico

O Náutico entra em campo nesta quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 20h30 (horário de Brasília), para enfrentar o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Alvirrubro ocupa a 10ª colocação com 37 pontos (10 vitórias, 7 empates e 9 derrotas). Impulsionado pelos bons resultados recentes nos Aflitos — como a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, o Timbu construiu uma vantagem de 8 pontos sobre a zona de rebaixamento.

Na busca por algo mais na competição, o time está a 5 pontos do CRB (6º colocado com 42 pontos) e a 7 pontos do G-4 (Vila Nova é o 4º, com 44).

Já o América-MG vive um momento crítico na temporada, ocupando o 19º lugar (vice-lanterna) com apenas 14 pontos (3 vitórias, 5 empates e 18 derrotas) e necessitando urgentemente da vitória em casa para tentar iniciar uma reação contra a degola.