Hélio dos Anjos liga sinal de alerta no Náutico contra o América-MG e cita lição da Ponte Preta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Comandante alvirrubro pregou concentração máxima para o duelo em Belo Horizonte e exigiu da equipe a mesma postura apresentada nas últimas rodadas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP nos Aflitos e oito jogos de invencibilidade, o Náutico já virou a chave para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 27ª rodada, o Alvirrubro vai até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, no Estádio Independência, às 20h30 (de Brasília), na próxima quarta-feira (9).

Ocupando a 10ª colocação com 37 pontos, cinco a menos que o CRB, que abre o G-6, e oito a mais que o Avaí, primeiro integrante do Z-4, o Timbu busca manter a ascensão na tabela. No entanto, o técnico Hélio dos Anjos tratou de frear qualquer clima de empolgação.

O alerta do treinador tem como pano de fundo a memória recente do duelo contra a lanterna Ponte Preta, quando o Náutico sofreu para arrancar um empate em 1 a 1. Disposto a evitar que o fantasma do salto alto se repita diante do vice-lanterna e virtual rebaixado Coelho, Hélio revelou ter feito uma cobrança direta ao grupo de atletas logo após o último triunfo.

“A única coisa que falei para eles foi para não esquecerem da Ponte Preta. O América pode chegar numa situação em que vai precisar desesperadamente ganhar. Nós não podemos relaxar. Precisamos ter a mesma concentração que tivemos nesses dois jogos (Athletic-MG e Botafogo-SP)”, alertou o comandante alvirrubro.

Além de rebatizar a atenção do elenco, o treinador fez questão de valorizar a qualidade técnica dos mineiros, avaliando que a posição do América-MG na tabela não reflete a dificuldade do confronto.

“Vai ser uma luta muito grande. Eu acho que o América que vem jogando está bem superior ao time da Ponte Preta. Eles têm alguns meninos e um poder de base muito grande. Então, foi isso que falei: não esqueçam da Ponte Preta”, concluiu Hélio, exigindo intensidade máxima na busca pelos três pontos fora de casa.

Veja também: melhores momentos de Náutico 1x0 Botafogo-SP