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Hélio dos Anjos liga sinal de alerta no Náutico contra o América-MG e cita lição da Ponte Preta

Comandante alvirrubro pregou concentração máxima para o duelo em Belo Horizonte e exigiu da equipe a mesma postura apresentada nas últimas rodadas

Por Davi Saboya Publicado em 06/09/2026 às 22:34
Guilherme e Hélio dos Anjos (D) em treino do Náutico
Guilherme e Hélio dos Anjos (D) em treino do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP nos Aflitos e oito jogos de invencibilidade, o Náutico já virou a chave para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 27ª rodada, o Alvirrubro vai até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, no Estádio Independência, às 20h30 (de Brasília), na próxima quarta-feira (9).

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Ocupando a 10ª colocação com 37 pontos, cinco a menos que o CRB, que abre o G-6, e oito a mais que o Avaí, primeiro integrante do Z-4, o Timbu busca manter a ascensão na tabela. No entanto, o técnico Hélio dos Anjos tratou de frear qualquer clima de empolgação.

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O alerta do treinador tem como pano de fundo a memória recente do duelo contra a lanterna Ponte Preta, quando o Náutico sofreu para arrancar um empate em 1 a 1. Disposto a evitar que o fantasma do salto alto se repita diante do vice-lanterna e virtual rebaixado Coelho, Hélio revelou ter feito uma cobrança direta ao grupo de atletas logo após o último triunfo.

“A única coisa que falei para eles foi para não esquecerem da Ponte Preta. O América pode chegar numa situação em que vai precisar desesperadamente ganhar. Nós não podemos relaxar. Precisamos ter a mesma concentração que tivemos nesses dois jogos (Athletic-MG e Botafogo-SP)”, alertou o comandante alvirrubro.

Além de rebatizar a atenção do elenco, o treinador fez questão de valorizar a qualidade técnica dos mineiros, avaliando que a posição do América-MG na tabela não reflete a dificuldade do confronto.

“Vai ser uma luta muito grande. Eu acho que o América que vem jogando está bem superior ao time da Ponte Preta. Eles têm alguns meninos e um poder de base muito grande. Então, foi isso que falei: não esqueçam da Ponte Preta”, concluiu Hélio, exigindo intensidade máxima na busca pelos três pontos fora de casa.

Veja também: melhores momentos de Náutico 1x0 Botafogo-SP

 

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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