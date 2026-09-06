Hélio dos Anjos liga sinal de alerta no Náutico contra o América-MG e cita lição da Ponte Preta
Comandante alvirrubro pregou concentração máxima para o duelo em Belo Horizonte e exigiu da equipe a mesma postura apresentada nas últimas rodadas
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Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP nos Aflitos e oito jogos de invencibilidade, o Náutico já virou a chave para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 27ª rodada, o Alvirrubro vai até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, no Estádio Independência, às 20h30 (de Brasília), na próxima quarta-feira (9).
Ocupando a 10ª colocação com 37 pontos, cinco a menos que o CRB, que abre o G-6, e oito a mais que o Avaí, primeiro integrante do Z-4, o Timbu busca manter a ascensão na tabela. No entanto, o técnico Hélio dos Anjos tratou de frear qualquer clima de empolgação.
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O alerta do treinador tem como pano de fundo a memória recente do duelo contra a lanterna Ponte Preta, quando o Náutico sofreu para arrancar um empate em 1 a 1. Disposto a evitar que o fantasma do salto alto se repita diante do vice-lanterna e virtual rebaixado Coelho, Hélio revelou ter feito uma cobrança direta ao grupo de atletas logo após o último triunfo.
“A única coisa que falei para eles foi para não esquecerem da Ponte Preta. O América pode chegar numa situação em que vai precisar desesperadamente ganhar. Nós não podemos relaxar. Precisamos ter a mesma concentração que tivemos nesses dois jogos (Athletic-MG e Botafogo-SP)”, alertou o comandante alvirrubro.
Além de rebatizar a atenção do elenco, o treinador fez questão de valorizar a qualidade técnica dos mineiros, avaliando que a posição do América-MG na tabela não reflete a dificuldade do confronto.
“Vai ser uma luta muito grande. Eu acho que o América que vem jogando está bem superior ao time da Ponte Preta. Eles têm alguns meninos e um poder de base muito grande. Então, foi isso que falei: não esqueçam da Ponte Preta”, concluiu Hélio, exigindo intensidade máxima na busca pelos três pontos fora de casa.
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