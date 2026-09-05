Em desabafo, Hélio dos Anjos rebate críticas ao Náutico e define elenco: "Somos operários do futebol"
Técnico defendeu desempenho da equipe nos últimos jogos e negou que o time tenha jogado mal na sequência invicta de oito duelos na Série B
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O técnico Hélio dos Anjos não escondeu o incômodo com as cobranças externas em torno do desempenho do Náutico. Em tom de desabafo, o comandante alvirrubro externou um sentimento de desgaste com as análises sobre o trabalho da comissão técnica, afirmando que suas escolhas táticas e a gestão do grupo parecem ser constantemente contestadas pela imprensa e pela torcida, independentemente dos resultados colhidos em campo.
A insatisfação do treinador ficou evidente ao comentar a percepção pública sobre suas decisões à frente do elenco, inclusive no que diz respeito ao aproveitamento dos jovens pratas da casa.
“Eu cheguei em um ponto no Náutico que eu tenho uma consciência muito grande: nada que eu faça serve mais. Tenho certeza que vão falar que o time jogou mal, que não gosto da base e que barrei o Kauã Maranhão. Só que fazer o que? Faz parte do futebol”, pontuou o técnico, em entrevista coletiva.
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Apesar da pressão, Hélio defendeu a postura da equipe nas últimas partidas e rejeitou a tese de que o time esteja devendo futebol. Para ele, a entrega e a leitura tática do grupo têm sido adequadas às circunstâncias impostas pelos adversários.
“A minha proposta sempre foi jogar bem para ganhar bem. Você não ganha três ou quatro jogos jogando mal. Não vi o meu time jogando mal, vi jogando de acordo com o adversário. A competitividade do time foi dentro do que precisávamos”, avaliou.
Ao analisar o perfil do grupo e a realidade orçamentária do clube nos Aflitos, o treinador fez questão de ressaltar que a força do Náutico está no empenho coletivo, e não em individualidades sob alto custo.
“Eu não tenho um time de craques, nós temos um time de operários. Nós somos operários do futebol. Até nos valores que a gente ganha, não estamos no primeiro escalão de salário, então somos operários. Todos dependemos muito do que estamos fazendo aqui”, concluiu Hélio, reforçando a necessidade de união para a sequência da temporada.
Próximo jogo do Náutico
Como abriu a 26ª rodada na quinta-feira com a vitória sobre o Botafogo-SP, o Náutico só volta jogar nesta quarta-feira (9). O Timbu visita o vice-lanterna América-MG, às 20h30 (de Brasília), no estádio Independência.