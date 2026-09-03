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Resultado do jogo do Náutico x Botafogo-SP hoje (03/09): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e acontece nesta quinta-feira, 3 de setembro de 2026, no estádio dos Aflitos

Por Davi Saboya Publicado em 03/09/2026 às 20:36
Vinícius, atacante do Náutico
Vinícius, atacante do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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Náutico x Botafogo-SP se enfrentam nesta quinta-feira (3). O duelo, que acontece no estádio dos Aflitos, é válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Na última rodada, o Timbu venceu por 2x1 o Athletic Club. O time alvirrubro não perde há sete rodadas na competição: três vitórias e quatro empates.

Veja o resultado do jogo do Náutico x Botafogo-SP hoje (03/09)

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Matéria em atualização

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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