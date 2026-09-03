Chances de acesso: Náutico se aproxima do G-6 após vitória e mantém sonho na reta final da Série B

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Timbu vence o Botafogo-SP, chega a oito jogos sem perder e entra na reta final da Série B ainda vivo na disputa pelo acesso à Série A do Brasileiro

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A reta final da Série B ganhou ainda mais emoção para o Náutico. O Timbu venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, nos Aflitos, e chegou a oito partidas consecutivas sem perder, com quatro vitórias e quatro empates no período.

O resultado colocou o time alvirrubro ainda mais próximo do G-6. O Náutico ocupa a nona colocação, com 37 pontos, apenas um atrás do Sport, que aparece em oitavo, e dois atrás do CRB, primeiro time dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.

Com cinco jogos ainda pela frente, a equipe pernambucana terá confrontos importantes na tentativa de encostar de vez nos primeiros colocados. A torcida alvirrubra, portanto, ainda tem motivos para acreditar em uma arrancada na reta final.

Náutico chega embalado para a reta final

A vitória sobre o Botafogo-SP ampliou a sequência invicta do Náutico para oito jogos. Desde o início da arrancada, o Timbu acumula quatro vitórias e quatro empates.

Nesse período, o time venceu Londrina, Ceará, Athletic Club e Botafogo-SP, além de empatar com Criciúma, Atlético-GO, Ponte Preta e São Bernardo.

A sequência fez o Náutico subir na tabela e se aproximar diretamente da disputa pelo G-6. Com 37 pontos, o time está a apenas dois do CRB, primeiro time dentro do G-6.

Chances do Náutico

Segundo a atualização do Departamento de Matemática da UFMG, o Náutico aparece com 11,1% de probabilidade de terminar a Série B entre os seis primeiros colocados.

O Timbu também tem 0,81% de chance de conseguir o acesso direto à Série A, terminando a competição entre os dois primeiros colocados.

Apesar de ainda estar fora do G-6, a proximidade na tabela mantém o Náutico na disputa. A equipe terá cinco partidas pela frente e poderá ganhar posições caso mantenha o bom momento e conte com tropeços dos concorrentes diretos.

É importante destacar que as probabilidades são calculadas com a competição em andamento e podem sofrer alterações a cada rodada. Como apenas o jogo entre Náutico e Botafogo-SP foi realizado até o momento na 26ª rodada, os resultados dos demais confrontos podem modificar bastante o cenário.

Próximos jogos do Náutico

09/09: América-MG x Náutico

América-MG x Náutico 15/09: Náutico x Operário-PR

Náutico x Operário-PR 19/09: Cuiabá x Náutico

Cuiabá x Náutico 26/09: Náutico x Sport

Náutico x Sport 03/10: Fortaleza x Náutico

Chances de acesso direto à Série A

Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:

Juventude – 51,9% Vila Nova – 42,4% Novorizontino – 32,5% Criciúma – 30,3% Fortaleza – 14,1% CRB – 11,7% Atlético-GO – 7,9% Sport – 3,0% Operário-PR – 1,9% Goiás – 1,6% Cuiabá – 1,4% Náutico – 0,81% Athletic-MG – 0,40% São Bernardo – 0,14% Avaí – 0,043% Botafogo-SP – 0,034% Ceará – 0,008% América-MG – 0% Londrina – 0% Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Chances de classificação para os playoffs

A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:

Criciúma – 50,3% Novorizontino – 47,2% Fortaleza – 46,4% Vila Nova – 43,9% CRB – 43,4% Juventude – 40,6% Atlético-GO – 36,6% Sport – 23,9% Operário-PR – 16,5% Goiás – 14,7% Cuiabá – 13,4% Náutico – 11,1% Athletic-MG – 6,5% São Bernardo – 2,8% Botafogo-SP – 1,2% Avaí – 1,2% Ceará – 0,36% Londrina – 0,004% América-MG – 0% Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Classificação da Série B



Juventude – 46 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 7 empates – 5 derrotas Vila Nova – 44 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 5 empates – 7 derrotas Criciúma – 44 pontos – 25 jogos – 12 vitórias – 8 empates – 5 derrotas Novorizontino – 43 pontos – 25 jogos – 12 vitórias – 7 empates – 6 derrotas Fortaleza – 41 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 8 empates – 6 derrotas CRB – 39 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 8 derrotas Atlético-GO – 39 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 9 empates – 6 derrotas Sport – 38 pontos – 25 jogos – 9 vitórias – 11 empates – 5 derrotas Náutico – 37 pontos – 26 jogos – 10 vitórias – 7 empates – 9 derrotas Operário-PR – 37 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 7 empates – 8 derrotas Goiás – 36 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 9 derrotas Cuiabá – 36 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 12 empates – 5 derrotas Athletic Club – 34 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 10 empates – 7 derrotas São Bernardo – 32 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 9 derrotas Botafogo-SP – 31 pontos – 26 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 11 derrotas Avaí – 29 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 12 derrotas Ceará – 28 pontos – 25 jogos – 7 vitórias – 7 empates – 11 derrotas Londrina – 22 pontos – 25 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 13 derrotas América-MG – 14 pontos – 25 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 17 derrotas Ponte Preta – 10 pontos – 25 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 19 derrotas

Verde escuro: acesso direto à Série A

Verde: classificação para os playoffs de acesso

Vermelho: zona de rebaixamento (Z-4)

* Náutico e Botafogo-SP já disputaram seus jogos da 36ª rodada; os demais clubes ainda entram em campo.

Jogos restantes da 36ª rodada



Sexta-feira (04/09)



Criciúma x Cuiabá – 19h30 – Heriberto Hülse

Athletic Club x Vila Nova – 20h30 – Arena Sicredi

CRB x América-MG – 21h30 – Rei Pelé



Sábado (05/09)



Novorizontino x Avaí – 16h – Jorge Ismael de Biasi

Goiás x Fortaleza – 16h – Hailé Pinheiro

Juventude x Atlético-GO – 18h – Alfredo Jaconi

Ceará x Sport – 18h30 – Castelão

Domingo (06/09)



Londrina x Operário-PR – 11h – VGD

Ponte Preta x São Bernardo – 18h30 – Moisés Lucarelli

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