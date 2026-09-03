 Chances de acesso: Náutico se aproxima do G-6 após vitória e mantém sonho na reta final da Série B
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Chances de acesso: Náutico se aproxima do G-6 após vitória e mantém sonho na reta final da Série B

Timbu vence o Botafogo-SP, chega a oito jogos sem perder e entra na reta final da Série B ainda vivo na disputa pelo acesso à Série A do Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 04/09/2026 às 12:13
Kauã Maranhão, atacante do Náutico
Kauã Maranhão, atacante do Náutico - JAILTON JR/JC IMAGEM

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A reta final da Série B ganhou ainda mais emoção para o Náutico. O Timbu venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, nos Aflitos, e chegou a oito partidas consecutivas sem perder, com quatro vitórias e quatro empates no período.

O resultado colocou o time alvirrubro ainda mais próximo do G-6. O Náutico ocupa a nona colocação, com 37 pontos, apenas um atrás do Sport, que aparece em oitavo, e dois atrás do CRB, primeiro time dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.

Com cinco jogos ainda pela frente, a equipe pernambucana terá confrontos importantes na tentativa de encostar de vez nos primeiros colocados. A torcida alvirrubra, portanto, ainda tem motivos para acreditar em uma arrancada na reta final.

Náutico chega embalado para a reta final

A vitória sobre o Botafogo-SP ampliou a sequência invicta do Náutico para oito jogos. Desde o início da arrancada, o Timbu acumula quatro vitórias e quatro empates.

Nesse período, o time venceu Londrina, Ceará, Athletic Club e Botafogo-SP, além de empatar com Criciúma, Atlético-GO, Ponte Preta e São Bernardo.

A sequência fez o Náutico subir na tabela e se aproximar diretamente da disputa pelo G-6. Com 37 pontos, o time está a apenas dois do CRB, primeiro time dentro do G-6.

Chances do Náutico

Segundo a atualização do Departamento de Matemática da UFMG, o Náutico aparece com 11,1% de probabilidade de terminar a Série B entre os seis primeiros colocados.

O Timbu também tem 0,81% de chance de conseguir o acesso direto à Série A, terminando a competição entre os dois primeiros colocados.

Apesar de ainda estar fora do G-6, a proximidade na tabela mantém o Náutico na disputa. A equipe terá cinco partidas pela frente e poderá ganhar posições caso mantenha o bom momento e conte com tropeços dos concorrentes diretos.

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É importante destacar que as probabilidades são calculadas com a competição em andamento e podem sofrer alterações a cada rodada. Como apenas o jogo entre Náutico e Botafogo-SP foi realizado até o momento na 26ª rodada, os resultados dos demais confrontos podem modificar bastante o cenário.

Leia Também

Próximos jogos do Náutico

  • 09/09: América-MG x Náutico
  • 15/09: Náutico x Operário-PR
  • 19/09: Cuiabá x Náutico
  • 26/09: Náutico x Sport
  • 03/10: Fortaleza x Náutico

Chances de acesso direto à Série A

Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:

  1. Juventude – 51,9%
  2. Vila Nova – 42,4%
  3. Novorizontino – 32,5%
  4. Criciúma – 30,3%
  5. Fortaleza – 14,1%
  6. CRB – 11,7%
  7. Atlético-GO – 7,9%
  8. Sport – 3,0%
  9. Operário-PR – 1,9%
  10. Goiás – 1,6%
  11. Cuiabá – 1,4%
  12. Náutico – 0,81%
  13. Athletic-MG – 0,40%
  14. São Bernardo – 0,14%
  15. Avaí – 0,043%
  16. Botafogo-SP – 0,034%
  17. Ceará – 0,008%
  18. América-MG – 0%
  19. Londrina – 0%
  20. Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Chances de classificação para os playoffs

A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:

  1. Criciúma – 50,3%
  2. Novorizontino – 47,2%
  3. Fortaleza – 46,4%
  4. Vila Nova – 43,9%
  5. CRB – 43,4%
  6. Juventude – 40,6%
  7. Atlético-GO – 36,6%
  8. Sport – 23,9%
  9. Operário-PR – 16,5%
  10. Goiás – 14,7%
  11. Cuiabá – 13,4%
  12. Náutico – 11,1%
  13. Athletic-MG – 6,5%
  14. São Bernardo – 2,8%
  15. Botafogo-SP – 1,2%
  16. Avaí – 1,2%
  17. Ceará – 0,36%
  18. Londrina – 0,004%
  19. América-MG – 0%
  20. Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Leia Também

Classificação da Série B

  1. Juventude – 46 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 7 empates – 5 derrotas
  2. Vila Nova – 44 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
  3. Criciúma – 44 pontos – 25 jogos – 12 vitórias – 8 empates – 5 derrotas
  4. Novorizontino – 43 pontos – 25 jogos – 12 vitórias – 7 empates – 6 derrotas
  5. Fortaleza – 41 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 8 empates – 6 derrotas
  6. CRB – 39 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
  7. Atlético-GO – 39 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 9 empates – 6 derrotas
  8. Sport – 38 pontos – 25 jogos – 9 vitórias – 11 empates – 5 derrotas
  9. Náutico – 37 pontos – 26 jogos – 10 vitórias – 7 empates – 9 derrotas
  10. Operário-PR – 37 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
  11. Goiás – 36 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 9 derrotas
  12. Cuiabá – 36 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 12 empates – 5 derrotas
  13. Athletic Club – 34 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 10 empates – 7 derrotas
  14. São Bernardo – 32 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 9 derrotas
  15. Botafogo-SP – 31 pontos – 26 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 11 derrotas
  16. Avaí – 29 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 12 derrotas
  17. Ceará – 28 pontos – 25 jogos – 7 vitórias – 7 empates – 11 derrotas
  18. Londrina – 22 pontos – 25 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 13 derrotas
  19. América-MG – 14 pontos – 25 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 17 derrotas
  20. Ponte Preta – 10 pontos – 25 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 19 derrotas
  • Verde escuro: acesso direto à Série A
  • Verde: classificação para os playoffs de acesso
  • Vermelho: zona de rebaixamento (Z-4)

* Náutico e Botafogo-SP já disputaram seus jogos da 36ª rodada; os demais clubes ainda entram em campo.

Jogos restantes da 36ª rodada

Sexta-feira (04/09)

  • Criciúma x Cuiabá – 19h30 – Heriberto Hülse
  • Athletic Club x Vila Nova – 20h30 – Arena Sicredi
  • CRB x América-MG – 21h30 – Rei Pelé

Sábado (05/09)

  • Novorizontino x Avaí – 16h – Jorge Ismael de Biasi
  • Goiás x Fortaleza – 16h – Hailé Pinheiro
  • Juventude x Atlético-GO – 18h – Alfredo Jaconi
  • Ceará x Sport – 18h30 – Castelão

Domingo (06/09)

  • Londrina x Operário-PR – 11h – VGD
  • Ponte Preta x São Bernardo – 18h30 – Moisés Lucarelli

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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    Timbu vence o Botafogo-SP, chega a oito jogos sem perder e entra na reta final da Série B ainda vivo na disputa pelo acesso à Série A do Brasileiro

    Por Lucas Valle Publicado em 04/09/2026 às 12:13
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    A reta final da Série B ganhou ainda mais emoção para o Náutico. O Timbu venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, nos Aflitos, e chegou a oito partidas consecutivas sem perder, com quatro vitórias e quatro empates no período.

    O resultado colocou o time alvirrubro ainda mais próximo do G-6. O Náutico ocupa a nona colocação, com 37 pontos, apenas um atrás do Sport, que aparece em oitavo, e dois atrás do CRB, primeiro time dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.

    Com cinco jogos ainda pela frente, a equipe pernambucana terá confrontos importantes na tentativa de encostar de vez nos primeiros colocados. A torcida alvirrubra, portanto, ainda tem motivos para acreditar em uma arrancada na reta final.

    Náutico chega embalado para a reta final

    A vitória sobre o Botafogo-SP ampliou a sequência invicta do Náutico para oito jogos. Desde o início da arrancada, o Timbu acumula quatro vitórias e quatro empates.

    Nesse período, o time venceu Londrina, Ceará, Athletic Club e Botafogo-SP, além de empatar com Criciúma, Atlético-GO, Ponte Preta e São Bernardo.

    A sequência fez o Náutico subir na tabela e se aproximar diretamente da disputa pelo G-6. Com 37 pontos, o time está a apenas dois do CRB, primeiro time dentro do G-6.

    Chances do Náutico

    Segundo a atualização do Departamento de Matemática da UFMG, o Náutico aparece com 11,1% de probabilidade de terminar a Série B entre os seis primeiros colocados.

    O Timbu também tem 0,81% de chance de conseguir o acesso direto à Série A, terminando a competição entre os dois primeiros colocados.

    Apesar de ainda estar fora do G-6, a proximidade na tabela mantém o Náutico na disputa. A equipe terá cinco partidas pela frente e poderá ganhar posições caso mantenha o bom momento e conte com tropeços dos concorrentes diretos.

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    É importante destacar que as probabilidades são calculadas com a competição em andamento e podem sofrer alterações a cada rodada. Como apenas o jogo entre Náutico e Botafogo-SP foi realizado até o momento na 26ª rodada, os resultados dos demais confrontos podem modificar bastante o cenário.

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    Próximos jogos do Náutico

    • 09/09: América-MG x Náutico
    • 15/09: Náutico x Operário-PR
    • 19/09: Cuiabá x Náutico
    • 26/09: Náutico x Sport
    • 03/10: Fortaleza x Náutico

    Chances de acesso direto à Série A

    Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:

    1. Juventude – 51,9%
    2. Vila Nova – 42,4%
    3. Novorizontino – 32,5%
    4. Criciúma – 30,3%
    5. Fortaleza – 14,1%
    6. CRB – 11,7%
    7. Atlético-GO – 7,9%
    8. Sport – 3,0%
    9. Operário-PR – 1,9%
    10. Goiás – 1,6%
    11. Cuiabá – 1,4%
    12. Náutico – 0,81%
    13. Athletic-MG – 0,40%
    14. São Bernardo – 0,14%
    15. Avaí – 0,043%
    16. Botafogo-SP – 0,034%
    17. Ceará – 0,008%
    18. América-MG – 0%
    19. Londrina – 0%
    20. Ponte Preta – 0%

    Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

    Chances de classificação para os playoffs

    A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:

    1. Criciúma – 50,3%
    2. Novorizontino – 47,2%
    3. Fortaleza – 46,4%
    4. Vila Nova – 43,9%
    5. CRB – 43,4%
    6. Juventude – 40,6%
    7. Atlético-GO – 36,6%
    8. Sport – 23,9%
    9. Operário-PR – 16,5%
    10. Goiás – 14,7%
    11. Cuiabá – 13,4%
    12. Náutico – 11,1%
    13. Athletic-MG – 6,5%
    14. São Bernardo – 2,8%
    15. Botafogo-SP – 1,2%
    16. Avaí – 1,2%
    17. Ceará – 0,36%
    18. Londrina – 0,004%
    19. América-MG – 0%
    20. Ponte Preta – 0%

    Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

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    Classificação da Série B

    1. Juventude – 46 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 7 empates – 5 derrotas
    2. Vila Nova – 44 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
    3. Criciúma – 44 pontos – 25 jogos – 12 vitórias – 8 empates – 5 derrotas
    4. Novorizontino – 43 pontos – 25 jogos – 12 vitórias – 7 empates – 6 derrotas
    5. Fortaleza – 41 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 8 empates – 6 derrotas
    6. CRB – 39 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
    7. Atlético-GO – 39 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 9 empates – 6 derrotas
    8. Sport – 38 pontos – 25 jogos – 9 vitórias – 11 empates – 5 derrotas
    9. Náutico – 37 pontos – 26 jogos – 10 vitórias – 7 empates – 9 derrotas
    10. Operário-PR – 37 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
    11. Goiás – 36 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 9 derrotas
    12. Cuiabá – 36 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 12 empates – 5 derrotas
    13. Athletic Club – 34 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 10 empates – 7 derrotas
    14. São Bernardo – 32 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 9 derrotas
    15. Botafogo-SP – 31 pontos – 26 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 11 derrotas
    16. Avaí – 29 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 12 derrotas
    17. Ceará – 28 pontos – 25 jogos – 7 vitórias – 7 empates – 11 derrotas
    18. Londrina – 22 pontos – 25 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 13 derrotas
    19. América-MG – 14 pontos – 25 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 17 derrotas
    20. Ponte Preta – 10 pontos – 25 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 19 derrotas
    • Verde escuro: acesso direto à Série A
    • Verde: classificação para os playoffs de acesso
    • Vermelho: zona de rebaixamento (Z-4)

    * Náutico e Botafogo-SP já disputaram seus jogos da 36ª rodada; os demais clubes ainda entram em campo.

    Jogos restantes da 36ª rodada

    Sexta-feira (04/09)

    • Criciúma x Cuiabá – 19h30 – Heriberto Hülse
    • Athletic Club x Vila Nova – 20h30 – Arena Sicredi
    • CRB x América-MG – 21h30 – Rei Pelé

    Sábado (05/09)

    • Novorizontino x Avaí – 16h – Jorge Ismael de Biasi
    • Goiás x Fortaleza – 16h – Hailé Pinheiro
    • Juventude x Atlético-GO – 18h – Alfredo Jaconi
    • Ceará x Sport – 18h30 – Castelão

    Domingo (06/09)

    • Londrina x Operário-PR – 11h – VGD
    • Ponte Preta x São Bernardo – 18h30 – Moisés Lucarelli

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    Lucas Valle

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