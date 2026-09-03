Chances de acesso: Náutico se aproxima do G-6 após vitória e mantém sonho na reta final da Série B
Timbu vence o Botafogo-SP, chega a oito jogos sem perder e entra na reta final da Série B ainda vivo na disputa pelo acesso à Série A do Brasileiro
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A reta final da Série B ganhou ainda mais emoção para o Náutico. O Timbu venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, nos Aflitos, e chegou a oito partidas consecutivas sem perder, com quatro vitórias e quatro empates no período.
O resultado colocou o time alvirrubro ainda mais próximo do G-6. O Náutico ocupa a nona colocação, com 37 pontos, apenas um atrás do Sport, que aparece em oitavo, e dois atrás do CRB, primeiro time dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.
Com cinco jogos ainda pela frente, a equipe pernambucana terá confrontos importantes na tentativa de encostar de vez nos primeiros colocados. A torcida alvirrubra, portanto, ainda tem motivos para acreditar em uma arrancada na reta final.
Náutico chega embalado para a reta final
A vitória sobre o Botafogo-SP ampliou a sequência invicta do Náutico para oito jogos. Desde o início da arrancada, o Timbu acumula quatro vitórias e quatro empates.
Nesse período, o time venceu Londrina, Ceará, Athletic Club e Botafogo-SP, além de empatar com Criciúma, Atlético-GO, Ponte Preta e São Bernardo.
A sequência fez o Náutico subir na tabela e se aproximar diretamente da disputa pelo G-6. Com 37 pontos, o time está a apenas dois do CRB, primeiro time dentro do G-6.
Chances do Náutico
Segundo a atualização do Departamento de Matemática da UFMG, o Náutico aparece com 11,1% de probabilidade de terminar a Série B entre os seis primeiros colocados.
O Timbu também tem 0,81% de chance de conseguir o acesso direto à Série A, terminando a competição entre os dois primeiros colocados.
Apesar de ainda estar fora do G-6, a proximidade na tabela mantém o Náutico na disputa. A equipe terá cinco partidas pela frente e poderá ganhar posições caso mantenha o bom momento e conte com tropeços dos concorrentes diretos.
É importante destacar que as probabilidades são calculadas com a competição em andamento e podem sofrer alterações a cada rodada. Como apenas o jogo entre Náutico e Botafogo-SP foi realizado até o momento na 26ª rodada, os resultados dos demais confrontos podem modificar bastante o cenário.
Próximos jogos do Náutico
- 09/09: América-MG x Náutico
- 15/09: Náutico x Operário-PR
- 19/09: Cuiabá x Náutico
- 26/09: Náutico x Sport
- 03/10: Fortaleza x Náutico
Chances de acesso direto à Série A
Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:
- Juventude – 51,9%
- Vila Nova – 42,4%
- Novorizontino – 32,5%
- Criciúma – 30,3%
- Fortaleza – 14,1%
- CRB – 11,7%
- Atlético-GO – 7,9%
- Sport – 3,0%
- Operário-PR – 1,9%
- Goiás – 1,6%
- Cuiabá – 1,4%
- Náutico – 0,81%
- Athletic-MG – 0,40%
- São Bernardo – 0,14%
- Avaí – 0,043%
- Botafogo-SP – 0,034%
- Ceará – 0,008%
- América-MG – 0%
- Londrina – 0%
- Ponte Preta – 0%
Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.
Chances de classificação para os playoffs
A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:
- Criciúma – 50,3%
- Novorizontino – 47,2%
- Fortaleza – 46,4%
- Vila Nova – 43,9%
- CRB – 43,4%
- Juventude – 40,6%
- Atlético-GO – 36,6%
- Sport – 23,9%
- Operário-PR – 16,5%
- Goiás – 14,7%
- Cuiabá – 13,4%
- Náutico – 11,1%
- Athletic-MG – 6,5%
- São Bernardo – 2,8%
- Botafogo-SP – 1,2%
- Avaí – 1,2%
- Ceará – 0,36%
- Londrina – 0,004%
- América-MG – 0%
- Ponte Preta – 0%
Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.
Classificação da Série B
- Juventude – 46 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 7 empates – 5 derrotas
- Vila Nova – 44 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Criciúma – 44 pontos – 25 jogos – 12 vitórias – 8 empates – 5 derrotas
- Novorizontino – 43 pontos – 25 jogos – 12 vitórias – 7 empates – 6 derrotas
- Fortaleza – 41 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 8 empates – 6 derrotas
- CRB – 39 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Atlético-GO – 39 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 9 empates – 6 derrotas
- Sport – 38 pontos – 25 jogos – 9 vitórias – 11 empates – 5 derrotas
- Náutico – 37 pontos – 26 jogos – 10 vitórias – 7 empates – 9 derrotas
- Operário-PR – 37 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
- Goiás – 36 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 9 derrotas
- Cuiabá – 36 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 12 empates – 5 derrotas
- Athletic Club – 34 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 10 empates – 7 derrotas
- São Bernardo – 32 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 9 derrotas
- Botafogo-SP – 31 pontos – 26 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 11 derrotas
- Avaí – 29 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 12 derrotas
- Ceará – 28 pontos – 25 jogos – 7 vitórias – 7 empates – 11 derrotas
- Londrina – 22 pontos – 25 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 13 derrotas
- América-MG – 14 pontos – 25 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 17 derrotas
- Ponte Preta – 10 pontos – 25 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 19 derrotas
- Verde escuro: acesso direto à Série A
- Verde: classificação para os playoffs de acesso
- Vermelho: zona de rebaixamento (Z-4)
* Náutico e Botafogo-SP já disputaram seus jogos da 36ª rodada; os demais clubes ainda entram em campo.
Jogos restantes da 36ª rodada
Sexta-feira (04/09)
- Criciúma x Cuiabá – 19h30 – Heriberto Hülse
- Athletic Club x Vila Nova – 20h30 – Arena Sicredi
- CRB x América-MG – 21h30 – Rei Pelé
Sábado (05/09)
- Novorizontino x Avaí – 16h – Jorge Ismael de Biasi
- Goiás x Fortaleza – 16h – Hailé Pinheiro
- Juventude x Atlético-GO – 18h – Alfredo Jaconi
- Ceará x Sport – 18h30 – Castelão
Domingo (06/09)
- Londrina x Operário-PR – 11h – VGD
- Ponte Preta x São Bernardo – 18h30 – Moisés Lucarelli
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