Náutico x Botafogo-SP ao vivo (03/09): onde assistir, horário e escalações

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O Timbu não perde há sete rodadas e chega no jogo de olho na vitória para começar a sonhar com o G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro

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Embalado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico enfrenta o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo abre a 26ª rodada e pode mudar os objetivos do Timbu na competição. No último jogo, o clube alvirrubro venceu por 2x1 o Athletic Club e abriu seis pontos para a zona de rebaixamento, ficando a cinco de diferença do CRB, que abre o G-6.

O Náutico não perde há sete rodadas na Série B. Nesse período, somou três vitórias e quatro empates. A reação no campeonato também se deve ao fato de ter voltado a vencer em casa: Londrina, Ceará e Athletic. Isso sem falar, claro, sobre os pontos conquistados como visitante.

"Eu gosto da pressão. Gosto de trabalhar em clubes que tem pressão. Não gostei de provar do contrário na minha carreira. Tenho 40 e poucos anos, será que alguém vai me pressionar a recuar? As reações com Hélio dos Anjos sempre são tempestivas", afirmou o técnico alvirrubro.

"Lembro que depois do jogo contra a Ponte Preta, fui dar uma entrevista, mesmo depois de dois dias com um probleminha intestinal, e estava meio para baixo, normal. Aí já teve gente falando coisa. Calma, não pode ser assim, a gente não sabe o que passou e o que pode passar com o profissional", completou.

Timbu

Em relação ao time titular, a tendência é que o Hélio dos Anjos mantenha a base da equipe principal dos últimos jogos. Isso porque pequenas mudanças de peças podem acontecer tanto na defesa quanto no ataque.

Na defesa, a entrada de Betão na zaga ao lado de Léo Índio e Igor Fernandes retomando a lateral esquerda, acrescentaram mais solidez ao setor no último jogo. Assim, mesmo tendo defendido o jogador, o lateral-esquerdo Ryan pode ser sacado.

Já no ataque a alteração pode ser a entrada do atacante Vinícius, que ficou no banco de reservas na rodada passada. Vale lembrar que o também atacante Júnior Todinho é mais uma opção.

"Cada um tem a responsabilidade de consertar o erro, quando o companheiro erra. Faz parte da vida. O erro dele foi um erro coletivo também. Eu não posso agir como torcedor, como analista e nem posso escutar o externo", disse Hélio, em defesa de Ryan.

"Eu defini a saída dele com base nas opiniões dos meus assistentes. Eu também não quero que o torcedor pense na mesma forma que eu. Tudo isso faz parte do futebol", completou.

No banco de reservas, Hélio ainda deve contar com uma nova opção. Trata-se do atacante Danielzinho, contratado no meio desta temporada, mas que precisou se recuperar de uma lesão muscular para estrear.

Adversário

O Botafogo-SP, do técnico Cláudio Tencati amargou três resultados negativos nas últimas rodadas: empate com Criciúma e derrotas para Atlético-GO e Cuiabá. Assim, foi ultrapassado pelo Náutico e está próximo da degola com 31 pontos, na 15ª posição, três a mais que o Ceará, que abre o Z-4.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Náutico x Botafogo-SP

Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos.

Botafogo-SP

Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Felipe Vieira; Matheus Sales, Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo, Hygor e Wesley Santos. Técnico: Cláudio Tencati.