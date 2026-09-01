Danielzinho pode estrear com a camisa do Náutico no próximo jogo pela Série B

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O jogador estava no Ypiranga-RS, chegou com uma lesão muscular, e precisou tratar a contusão para pode estrear pelo clube alvirrubro

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O atacante Danielzinho pode finalmente fazer a sua estreia pelo Náutico, nesta quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), no confronto diante do Botafogo-SP, no Estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Contratado no meio desta temporada vindo do Ypiranga-RS, o jogador concluiu o processo de recuperação de uma lesão muscular e está liberado para ser relacionado pela comissão técnica. A chegada do atleta ao Timbu envolveu um acordo contratual específico.

Em razão do problema físico apresentado no momento do acerto, ficou estabelecido que o atacante só começaria a receber vencimentos salariais quando estivesse plenamente apto para entrar em campo.

Com a liberação médica e o ritmo de treino restabelecido, Danielzinho cumpriu o protocolo estipulado e deve ficar à disposição para o duelo decisivo na capital pernambucana. Para o técnico Guilherme dos Anjos, a chegada do atacante irá elevar o nível de performance da equipe.

"É um atleta de um nível físico muito alto, que performa no Top 3 da nossa equipe. Os números que a gente tem dele, de jogo, ele performa entre os três melhores. No nível do Igor Fernandes, do próprio Vinícius", afirmou o Guilherme.

O jogador traz na bagagem uma vasta rodagem pelo futebol nacional. No ano passado, atuou por Brusque e São José-RS, somando também passagens pelo futebol paulista com as camisas de Rio Preto e Penapolense. O futebol local, aliás, não é novidade para o atacante, que já acumula histórico no estado por clubes como Vitória das Tabocas, Porto, Salgueiro, Central e Vera Cruz.

Escalação do Náutico

No time titular, o Náutico pode ter mudanças no pelotão de frente, já que os atacantes Vinícius e Júnior Todinho voltaram a jogar na última partida - a vitória sobre o Athletic Club. Vinícius, principalmente, pode voltar a ser titular, restante saber o jogador que saíra da equipe: Borasi ou Kauã Maranhão. Derek, em alta, dificilmente perderá a titularidade.