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Nautico | Notícia

Danielzinho pode estrear com a camisa do Náutico no próximo jogo pela Série B

O jogador estava no Ypiranga-RS, chegou com uma lesão muscular, e precisou tratar a contusão para pode estrear pelo clube alvirrubro

Por Davi Saboya Publicado em 01/09/2026 às 22:25
Danielzinho, atacante do Náutico, na passagem pelo Ypiranga-RS
Danielzinho, atacante do Náutico, na passagem pelo Ypiranga-RS - Pablo Nunes/YFC

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O atacante Danielzinho pode finalmente fazer a sua estreia pelo Náutico, nesta quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), no confronto diante do Botafogo-SP, no Estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Contratado no meio desta temporada vindo do Ypiranga-RS, o jogador concluiu o processo de recuperação de uma lesão muscular e está liberado para ser relacionado pela comissão técnica. A chegada do atleta ao Timbu envolveu um acordo contratual específico.

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Em razão do problema físico apresentado no momento do acerto, ficou estabelecido que o atacante só começaria a receber vencimentos salariais quando estivesse plenamente apto para entrar em campo.

Com a liberação médica e o ritmo de treino restabelecido, Danielzinho cumpriu o protocolo estipulado e deve ficar à disposição para o duelo decisivo na capital pernambucana. Para o técnico Guilherme dos Anjos, a chegada do atacante irá elevar o nível de performance da equipe.

"É um atleta de um nível físico muito alto, que performa no Top 3 da nossa equipe. Os números que a gente tem dele, de jogo, ele performa entre os três melhores. No nível do Igor Fernandes, do próprio Vinícius", afirmou o Guilherme.

O jogador traz na bagagem uma vasta rodagem pelo futebol nacional. No ano passado, atuou por Brusque e São José-RS, somando também passagens pelo futebol paulista com as camisas de Rio Preto e Penapolense. O futebol local, aliás, não é novidade para o atacante, que já acumula histórico no estado por clubes como Vitória das Tabocas, Porto, Salgueiro, Central e Vera Cruz.

Escalação do Náutico

No time titular, o Náutico pode ter mudanças no pelotão de frente, já que os atacantes Vinícius e Júnior Todinho voltaram a jogar na última partida - a vitória sobre o Athletic Club. Vinícius, principalmente, pode voltar a ser titular, restante saber o jogador que saíra da equipe: Borasi ou Kauã Maranhão. Derek, em alta, dificilmente perderá a titularidade.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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