Betão está próximo de renovar contrato com Náutico

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O zagueiro possui uma cláusula de renovação automática com o clube alvirrubro em caso de cumprimento de uma meta de jogos na temporada

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O zagueiro Betão revelou que está próximo de atingir a meta de partidas prevista em contrato para acionar a renovação automática. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (31), embora não tenha detalhado a quantidade exata de jogos necessária para ativar a cláusula, o defensor confirmou que o objetivo está prestes a ser alcançado.

"A gente tem uma cláusula de renovação automática se eu bater a meta. Está bem próximo, mas não penso nisso. Vamos jogando, depois eu sento com a diretoria e vejo isso aí", afirmou o zagueiro.

"Estou muito feliz aqui no Náutico. Sou bastante grato pela oportunidade e quando chegar a hora de falar sobre a renovação, a gente senta e conversa com calma", completou.

Contratado em março junto ao Velo Clube-SP, logo após o término do Campeonato Pernambucano, Betão somou 16 atuações pela equipe alvirrubra, sendo 12 delas na condição de titular. A importância de Betão ficou evidente no último compromisso do clube.

Vindo do banco de reservas, o zagueiro concedeu a assistência decisiva nos acréscimos para Luiz Cláudio garantir a vitória por 2x1 sobre o Athletic Club.

"Não é todo dia que a gente acerta um passe, principalmente zagueiro. Fico feliz de ter ajudado o Náutico e espero que a gente acabe a temporada com o objetivo realizado", comentou Betão.

A consolidação do defensor acompanha a boa fase do Náutico na Série B. Embalado por uma sequência de sete jogos sem derrotas, o time pernambucano ocupa a 12ª colocação na tabela, com 34 pontos.

Náutico na Série B

A equipe volta a jogar nesta quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), quando enfrenta o Botafogo-SP, no estádio dos Aflitos. Nessa partida, existe uma grande possibilidade de Betão retomar a titularidade, já que Ryan não foi bem na lateral esquerda e o Timbu só ganhou estabilidade no lado esquerdo da defesa quando Igor Fernandes deixou a zaga e voltou para a lateral.