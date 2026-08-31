Betão está próximo de renovar contrato com Náutico
O zagueiro possui uma cláusula de renovação automática com o clube alvirrubro em caso de cumprimento de uma meta de jogos na temporada
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O zagueiro Betão revelou que está próximo de atingir a meta de partidas prevista em contrato para acionar a renovação automática. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (31), embora não tenha detalhado a quantidade exata de jogos necessária para ativar a cláusula, o defensor confirmou que o objetivo está prestes a ser alcançado.
"A gente tem uma cláusula de renovação automática se eu bater a meta. Está bem próximo, mas não penso nisso. Vamos jogando, depois eu sento com a diretoria e vejo isso aí", afirmou o zagueiro.
"Estou muito feliz aqui no Náutico. Sou bastante grato pela oportunidade e quando chegar a hora de falar sobre a renovação, a gente senta e conversa com calma", completou.
Contratado em março junto ao Velo Clube-SP, logo após o término do Campeonato Pernambucano, Betão somou 16 atuações pela equipe alvirrubra, sendo 12 delas na condição de titular. A importância de Betão ficou evidente no último compromisso do clube.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Vindo do banco de reservas, o zagueiro concedeu a assistência decisiva nos acréscimos para Luiz Cláudio garantir a vitória por 2x1 sobre o Athletic Club.
"Não é todo dia que a gente acerta um passe, principalmente zagueiro. Fico feliz de ter ajudado o Náutico e espero que a gente acabe a temporada com o objetivo realizado", comentou Betão.
A consolidação do defensor acompanha a boa fase do Náutico na Série B. Embalado por uma sequência de sete jogos sem derrotas, o time pernambucano ocupa a 12ª colocação na tabela, com 34 pontos.
Náutico na Série B
A equipe volta a jogar nesta quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), quando enfrenta o Botafogo-SP, no estádio dos Aflitos. Nessa partida, existe uma grande possibilidade de Betão retomar a titularidade, já que Ryan não foi bem na lateral esquerda e o Timbu só ganhou estabilidade no lado esquerdo da defesa quando Igor Fernandes deixou a zaga e voltou para a lateral.