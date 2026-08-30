Apesar do susto, Derek não deve ser problema no Náutico para o jogo contra o Botafogo-SP

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Guilherme dos Anjos detalhou mudança de função do atacante, exaltou superação após período de cobranças e projetou presença no próximo confronto

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Em grande fase com a camisa do Náutico, o atacante Derek virou motivo de preocupação ao deixar o gramado dos Aflitos com dores musculares durante a vitória por 2x1 sobre o Athletic Club. No entanto, o atleta não deve ser problema para o próximo compromisso do Timbu na Série B diante do Botafogo-SP. Em entrevista à Rádio Jornal, o próprio jogador revelou que sentiu apenas câimbras.

Derek tem sido um dos grandes destaques da reação alvirrubra na competição. Ao atuar aberto pelas pontas, deixando de lado a função de centroavante, o atacante balançou as redes nos últimos dois jogos, diante do São Bernardo e do próprio Athletic.

A mudança de posicionamento, porém, exige maior exigência física, fator que explicou as dores sentidas na reta final da última partida. Na entrevista coletiva, após o triunfo sobre o Athletic Club, o técnico Guilherme dos Anjos tranquilizou a torcida, exaltou os índices de rendimento do atacante e detalhou o processo de adaptação do atleta ao novo papel tático.

"Derek teve uma câimbra na posterior. Acho que os números dele nesse jogo foram dos mais altos. É natural que ele sinta, está mudando de função, saindo do homem centralizado para a beirada. É desgaste. Tem feito grandes jogos e o desgaste é natural. Ele tem feito um esforço muito grande. O lance do desgaste físico pesa mais na desaceleração. Faz parte da adaptação. A câimbra foi muito forte", explicou Guilherme.

Além de destacar o ganho tático com o atleta na ponta, Guilherme valorizou a volta por cima de Derek, que superou um período de fortes cobranças da torcida para se transformar em uma das principais peças do setor ofensivo alvirrubro.

"Foi um atleta que ficou nessa condição de muita cobrança. Ele, de forma natural, com muito trabalho, conseguiu dar a volta por cima e mostrar quem é realmente. Mérito do atleta. Sabíamos que ele iria conseguir apresentar o seu potencial", comentou Guilherme.

Sem contusão detectada, Derek segue a programação de recuperação com o departamento físico e deve estar à disposição para manter a sequência positiva do Náutico na Série B. O elenco alvirrubro se reapresenta nesta segunda-feira (31), no Centro de Treinamento Wilson Campos.

Próximo jogo do Náutico

O Náutico volta a campo no dia 3 de setembro (quinta-feira), às 20h (de Brasília), para encarar o Botafogo-SP. O confronto, válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será disputado novamente no estádio dos Aflitos.