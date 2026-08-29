Guilherme dos Anjos defende trabalho no Náutico após triunfo sobre Athletic Club: "Vai ser do nosso jeito"
Com três vitórias e quatro empates nos últimos sete jogos, técnico adotou tom firme na coletiva e bancou autonomia no comando da equipe
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A vitória de virada por 2 a 1 sobre o Athletic Club, nos Aflitos, pela 25ª rodada da Série B, confirmou a consolidação da reação do Náutico no campeonato. O triunfo levou o Timbu aos 31 pontos na tabela e ampliou para sete jogos a sequência de invencibilidade da equipe, acumulando três vitórias e quatro empates no período. Mais do que o alívio na classificação, o resultado deu respaldo para a comissão técnica alvirrubra adotar um tom firme na entrevista coletiva pós-jogo.
Sem fugir das polêmicas, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos desabafou sobre as pressões e críticas externas que o trabalho vinha sofrendo, ressaltando a convicção no método implementado ao lado do treinador Hélio dos Anjos e a entrega dos jogadores em campo.
“Eu e o professor não estamos tendo nove, 10 anos de trabalhos com resultado à toa. Eu tenho convicção naquilo que eu faço. Vão chiar, reclamar e chamar de arrogante. Falem o que quiser, a única coisa que não tenho dúvida é daquilo que a gente está fazendo aqui dentro. E que esses atletas estão respondendo muito bem”, afirmou Guilherme dos Anjos.
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O auxiliar também fez questão de respaldar o modelo de gestão do futebol adotado no clube, deixando claro que a comissão técnica não pretende abrir mão de sua identidade ou da autonomia no processo de tomada de decisões até o término do contrato.
“Dentro da realidade do clube, talvez alguém possa fazer melhor, boa sorte ao tentar encontrar. Enquanto a gente tiver aqui, é do nosso jeito. Vai ser dessa forma aconteça o que acontecer. Nós somos muito taxativos nas tomadas de decisões e vamos seguir sendo. Se vai ser até o final do ano, talvez. Aí cabe ao clube ou a nós tomar alguma decisão. Se a gente ficar aqui, vai ser do nosso jeito, quer queiram ou não”, declarou o técnico.
Próximo jogo do Náutico
Com o ambiente de convicção blindado pelas aspas e a equipe em momento de ascensão, o Náutico ganha fôlego e margem de manobra para a reta decisiva da competição. O próximo jogo acontece novamente em casa. O Timbu recebe o Botafogo-SP, às 20h (de Brasília), na quinta-feira (3), no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B.