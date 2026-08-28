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Resultado do jogo do Náutico x Athletic Club hoje (28/08): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Timbu precisa da vitória para ficar longe da zona de rebaixamento

Por Davi Saboya Publicado em 28/08/2026 às 21:05
Wenderson, volante do N&aacute;utico
Wenderson, volante do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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Náutico x Athletic Club se enfrentam nesta sexta-feira (28). O duelo, que acontece no estádio dos Aflitos, é válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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No primeiro tempo, Dixo Vera abriu o placar para o time mineiro. O gol saiu em um vacilo de marcação da defesa alvirrubra.

Veja o resultado do jogo do Náutico x Athletic Club hoje (28/08)

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Matéria em atualização

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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