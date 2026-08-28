Náutico quita salários atrasados e chega para jogo contra o Athletic com situação financeira estável

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Timbu pagou os valores referentes à CLT no início da semana e quitou os direitos de imagem nesta sexta-feira; clube ainda tem uma imagem em aberto

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O Náutico conseguiu reduzir de forma significativa as pendências salariais que vinham afetando o clube nas últimas semanas. Os valores referentes à CLT foram pagos no início desta semana, enquanto os direitos de imagem foram quitados nesta sexta-feira. Com isso, o Timbu chega para o próximo compromisso com uma situação financeira mais estável em relação ao cenário recente.

Os atrasos salariais chegaram a envolver jogadores e integrantes da comissão técnica. Em entrevista coletiva, o técnico Guilherme dos Anjos chegou a afirmar que os salários dele e de Hélio dos Anjos, também estavam entre os pagamentos mais atrasados.

Apesar da regularização dos principais débitos, o Náutico possui uma imagem em aberto, que venceu há oito dias. A pendência, no entanto, representa uma situação bem diferente da enfrentada anteriormente, quando o clube acumulava atrasos referentes à folha salarial.

Náutico entra em campo nesta sexta

Com a questão financeira parcialmente regularizada, o Náutico volta as atenções para a Série B. O Timbu enfrenta o Athletic-MG nesta sexta-feira (28), às 20h30, no Estádio dos Aflitos, pela 25ª rodada da competição.

A equipe pernambucana chega ao confronto com seis jogos de invencibilidade e 31 pontos, três acima da zona de rebaixamento. O Athletic-MG tem 34 pontos e aparece na décima colocação.