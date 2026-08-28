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Anápolis x Santa Cruz ao vivo (29/08): onde assistir, horário e escalações

O Tricolor do Arruda precisa da vitória, neste sábado, na última rodada da 1ª fase para garantir uma vaga no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 28/08/2026 às 21:57
Eron, atacante do Santa Cruz
Eron, atacante do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

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Para conquistar uma classificação tranquila, só a vitória interessa ao Santa Cruz contra o Anápolis. O duelo acontece neste sábado (29), às 17h (de Brasília), no estádio Jonas Duarte, em partida válida pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Tricolor venceu por 2x0 o Caxias em casa.

Se ficar no empate ou até mesmo acumular uma derrota, o Santa Cruz possui chance de classificação. Porém, precisaria de uma grande combinação de resultados.

O Santa Cruz é o 5º colocado com 28 pontos e os concorrentes estão muito próximos. Isso porque o Paysandu ocupa a 3ª posição com um pontos a mais e o Floresta está 11ª colocação com um a menos. Assim, o Tricolor não pode pensar em tropeço e depende apenas de si para disputar o Quadrangular Final.

Cobra Coral

O Santa Cruz terá dois desfalques para a decisão contra o Anápolis. São eles: o volante Pedro Favela, que cumpre suspensão, e o atacante Vitinho, de saída para o futebol português.

No meio-campo, o substituto deve ser o volante e recém-contratado Arilson. No pelotão de frente, a tendência é que outro jogador que chegou recentemente assuma o posto: o atacante Cassiano.

O restante da equipe deve ser a mesma que o treinador Cristian de Souza tem utilizado nas últimas rodadas.

"Nós fizemos uma análise do adversário. É um adversário que vai vir para o tudo ou nada. Temos que ser bem equilibrados lá. Mais uma vez temos que fazer valer nossa campanha fora de casa, fazendo jogos muito estratégicos e muito pautados em cima da característica do time que a gente vai enfrentar", afirmou Cristian de Souza.

Adversário

O Anápolis chega no jogo precisando vencer para garantir a permanência na Série C. A equipe de Goiás possui 18 pontos na 17ª colocação, um a mais que o vice-lanterna Itabaiana.

Vale destacar que apenas os dois últimos colocados serão rebaixados nesta temporada. Dessa maneira, o Anápolis promete um duelo aberto contra o Santa Cruz.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).

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Ficha do jogo - Anápolis x Santa Cruz

Anápolis

Ravel; Vitinho, Rafael Costa, Hélder e Leonan; Mila, Samuel Michels e Juninho; Matheus Lagoa, Carioca e Fernando Viana. Técnico: Luan Carlos.

Santa Cruz

Thiago Coelho; Renato, Eurico, William Alves e Matheus Vinícius; Arilson, Silva e Everaldo; Ronald, Cassiano e Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis-GO.
Horário: 17h (de Brasília).
Árbitro: Alisson Sidnei Salatiel (TO).
Assistentes: Fabio Pereira e Samuel Smith Nobrega Silva (ambos de TO).
Onde assistir: SportyNet (Youtube).

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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