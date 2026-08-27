Náutico x Athletic Club ao vivo (28/08): onde assistir, horário e escalações
O Timbu quer aproveitar a sequência de dois jogos em casa, que começa nesta sexta-feira, para engrenar na Série B do Campeonato Brasileiro
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O Náutico inicia uma sequência de dois jogos seguidos dentro de casa na noite desta sexta-feira (28). O Timbu recebe o Athletic Club, às 20h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, encara o Botafogo, também no Recife, no dia 3 de setembro (quinta-feira).
O objetivo do clube alvirrubro é somar os seis pontos para ficar longe de uma vez por todas da zona de rebaixamento e pode começar a sonhar com uma vaga no G-6. Depois dessas partidas, o Náutico ainda encara outro jogo que precisa vencer: o vice-lanterna e rebaixado virtualmente América-MG, no dia 9, no estádio Independência.
Atualmente, na classificação, o Timbu ocupa a 15ª colocação com 31 pontos, três a mais que o Ceará que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição. Já o próximo adversário, o Athletic Club possui 34 pontos no 15º lugar.
Timbu
O Náutico terá três reforços para o jogo contra o Athletic Club. O zagueiro Gustavo Henrique e os atacantes Júnior Todinho e Vinícius estão disponíveis para a partida. Ambos estão recuperados das respectivas lesões musculares.
Assim, como precaução, devem começar no banco de reservas. A tendência é que o time titular seja o mesmo que começou a última rodada - o empate com o São Bernardo.
"Quando cheguei no Náutico, coloquei uma meta de fazer 10 gols na Série B. Agora, jogando pelo lado, estou conseguindo ter até mais oportunidades. Acredito que posso concluir até o fim do campeonato", afirmou o atacante Derek, que se encontrou no ataque jogando pelo lado.
"Tenho muito gratidão pelo professor Hélio, pela confiança que ele tem no meu trabalho. Ele sempre me disse o que queria. Nunca me abalei com a cobrança externa, faz parte e seguir trabalhando, acreditando no meu trabalho", completou.
O lateral-direito Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e o atacante Paulo Sérgio continuam no departamento médico, enquanto o meia-atacante Danielzinho iniciou a transição física e pode estrear contra Botafogo-SP na próxima rodada.
Adversário
A empolgação do Athletic Club, que chegou a ficar seis jogos invicto e rondar o G-6, deu lugar à preocupação. A equipe amargou duas derrotas consecutivas e sofreu sete gols nesse curto intervalo, sendo o revés mais recente uma dura goleada por 4 a 1 para o Novorizontino, atuando em casa, em São João del Rei.
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Além da queda de rendimento, o técnico Alex de Souza precisará quebrar a cabeça para lidar com uma extensa lista de desfalques. Zeca sofreu lesão muscular e está vetado, enquanto Ian Luccas foi negociado com o futebol português.
Na lateral, o cenário é crítico: Diogo Batista, o substituto imediato de Zeca, cumprirá suspensão após ser expulso na última rodada. Para completar as baixas, Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares continuam entregues ao departamento médico e seguem fora de combate.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo - Náutico x Athletic Club
Náutico
Muriel; Reginaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Derek, Borasi e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos.
Athletic Club
Luan Polli; Lucas Belezi, João Miguel e Jhan Pool; Marcelo Henrique, Felipe Negrucci, Jota e Enzo; Max, Wilinton Aponzá e Kauan Rodrigues. Técnico: Alex de Souza.
Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
Horário: 20h30 (de Brasília).
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ).
VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP).
Onde assistir: Sportv (TV fechado) e Premiere (pay-per-view).