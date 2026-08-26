Náutico tenta repetir sequência que o levou ao G6

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Timbu não perde há seis rodadas e terá pela frente uma série de jogos que pode aumentar a distância para a zona de rebaixamento da Série B.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Náutico busca aproveitar o bom momento na Série B para se afastar de vez da zona de rebaixamento. A partir desta sexta-feira, contra o Athletic-MG, nos Aflitos, o Timbu inicia uma sequência de partidas semelhante à que marcou sua melhor campanha no primeiro turno da competição.

Atualmente, o Náutico ocupa a 15ª colocação, com 31 pontos, apenas três acima do Ceará, primeiro time dentro do Z-4. Apesar da proximidade com a zona de rebaixamento, o time pernambucano atravessa uma sequência de seis jogos sem perder, com duas vitórias e quatro empates.

No primeiro turno, a equipe iniciou diante do próprio Athletic-MG uma sequência de quatro vitórias e um empate. O desempenho levou o Náutico à vice-liderança da Série B e, agora, repetir uma campanha semelhante pode fazer o clube abrir uma vantagem importante para os adversários que lutam contra o rebaixamento.

Depois do Athletic-MG, o Timbu terá o Botafogo-SP como adversário, também nos aflitos. A sequência em casa é vista como uma oportunidade para o time somar pontos e transformar a atual invencibilidade em uma distância maior para o Z-4.

Próximos jogos do Náutico em casa

O Timbu entra em campo na sexta-feira, 28 de agosto, às 20h30, para enfrentar o Athletic, no Estádio dos Aflitos.

Na sequência, o Alvirrubro volta a jogar em casa no dia 3 de setembro, uma quinta-feira, às 20h, diante do Botafogo-SP.

Confira os próximos jogos: