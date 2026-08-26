Náutico tenta repetir sequência que o levou ao G6
Timbu não perde há seis rodadas e terá pela frente uma série de jogos que pode aumentar a distância para a zona de rebaixamento da Série B.
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O Náutico busca aproveitar o bom momento na Série B para se afastar de vez da zona de rebaixamento. A partir desta sexta-feira, contra o Athletic-MG, nos Aflitos, o Timbu inicia uma sequência de partidas semelhante à que marcou sua melhor campanha no primeiro turno da competição.
Atualmente, o Náutico ocupa a 15ª colocação, com 31 pontos, apenas três acima do Ceará, primeiro time dentro do Z-4. Apesar da proximidade com a zona de rebaixamento, o time pernambucano atravessa uma sequência de seis jogos sem perder, com duas vitórias e quatro empates.
No primeiro turno, a equipe iniciou diante do próprio Athletic-MG uma sequência de quatro vitórias e um empate. O desempenho levou o Náutico à vice-liderança da Série B e, agora, repetir uma campanha semelhante pode fazer o clube abrir uma vantagem importante para os adversários que lutam contra o rebaixamento.
Depois do Athletic-MG, o Timbu terá o Botafogo-SP como adversário, também nos aflitos. A sequência em casa é vista como uma oportunidade para o time somar pontos e transformar a atual invencibilidade em uma distância maior para o Z-4.
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Próximos jogos do Náutico em casa
O Timbu entra em campo na sexta-feira, 28 de agosto, às 20h30, para enfrentar o Athletic, no Estádio dos Aflitos.
Na sequência, o Alvirrubro volta a jogar em casa no dia 3 de setembro, uma quinta-feira, às 20h, diante do Botafogo-SP.
Confira os próximos jogos:
- Náutico x Athletic — 28/08, sexta-feira, às 20h30, no Estádio dos Aflitos.
- Náutico x Botafogo-SP — 03/09, quinta-feira, às 20h, no Estádio dos Aflitos.