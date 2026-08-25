Vinícius pode retornar ao Náutico no jogo contra o Athletic Club pela Série B
Atacante foi poupado do jogo contra o São Bernardo e deve ficar como opção no banco de reservas na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
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Poupado na última rodada como medida de precaução física, o atacante Vinícius tem retorno previsto ao time do Náutico para o confronto diante do Athletic Club, nesta sexta-feira (28), às 20h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos. O jogador ficou fora do empate contra o São Bernardo, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, após uma decisão tomada em comum acordo entre o próprio atleta e a comissão técnica alvirrubra.
A preservação de Vinícius ocorreu devido à intensa maratona de reabilitação enfrentada pelo atacante nas últimas semanas. Após sofrer uma lesão de grau três na coxa em junho, no duelo contra o Goiás, o atleta acelerou o processo de recuperação para antecipar a volta aos gramados. O reingresso oficial ocorreu na vitória sobre o Ceará, disputada sob o gramado pesado dos Aflitos após fortes chuvas no Recife.
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No dia subsequente ao confronto contra os cearenses, o jogador participou de uma atividade intensa e sentiu desgaste físico. Por precaução, a comissão técnica submeteu o atacante a exames de imagem. Embora os resultados não tenham apontado uma nova lesão muscular, a comissão opotou por poupá-lo do compromisso fora de casa no interior paulista.
Sem apresentar complicações clínicas, a ausência de Vinícius no interior de São Paulo não preocupa o departamento médico para a sequência da Série B. O atacante volta a ficar à disposição do Timbu para o duelo diante do Athletic Club, marcado para ocorrer nos Aflitos, às 20h30 (de Brasília).
Escalação do Náutico
A tendência é que os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos mantenham a escalação do jogo contra o São Bernardo. Para não correr risco de perder o atacante Vinícius, ele deve ficar como opção no banco de reservas.
A provável escalação é com Muriel, Arnaldo, Léo Índio, Igor Fernandes, Ryan, Samuel, Wenderson, Jean Carlos, Derek, Borasi e Kauã Maranhão.