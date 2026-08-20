Hélio expõe limitação do Náutico no mercado após perder joia do Gama e revela interesse do Sport
Técnico alvirrubro elogiou o jovem Felipe Clemente, mas admitiu a limitação financeira do clube para disputar o jogador com concorrentes da Série B
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O técnico Hélio dos Anjos usou a última entrevista coletiva de imprensa para explicar os bastidores das movimentações de mercado do Náutico e confirmar que o clube perdeu a disputa pela contratação do atacante Felipe Clemente, artilheiro e destaque do Gama no acesso pela Série D.
De forma transparente, o treinador alvirrubro elogiou o potencial do atleta, revelado na base do América-MG, e reconheceu o poderio financeiro de adversários diretos que entraram na briga pelo jogador.
"Jogador bom, todo mundo está vendo. Jogador como o Clemente, do Gama, todo mundo está vendo. Belíssimo jogador, com base no América-MG. Nós perdemos o jogador. Parabéns ao Sport, ao Goiás, que estão oferecendo valor pelo empréstimo", afirmou Hélio, após a vitória do Náutico sobre o Ceará.
Ao comentar a situação da equipe do Distrito Federal, Hélio elogiou a estruturação do adversário e pontuou que o momento positivo vivido pelo Gama no cenário nacional reflete a organização interna e o trabalho de gestão realizado fora das quatro linhas.
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"O Gama está fazendo um belíssimo trabalho. O acesso não aconteceu por acaso. O time está organizado, com um centro de treinamento, pessoas influentes de Brasília administrando a equipe", destacou o treinador.
Segundo o comandante do Náutico, a diretoria alvirrubra chegou a encaminhar um acerto diretamente com o agente do atleta. No entanto, o desejo do clube detentor dos direitos em receber uma compensação financeira inviabilizou o desfecho positivo para o time dos Aflitos.
"O empresário dele foi meu jogador, acertou com a gente, mas disse que o jogador queria respeitar o Gama. Porém, não tinha o que fazer. O Gama quer um valor de compensação. Infelizmente, não tem o que fazer, essa é a nossa realidade", explicou.
Por fim, Hélio dos Anjos ressaltou que a comissão técnica já vinha monitorando as atuações do atacante há semanas, mas reforçou que a limitação orçamentária do Timbu impede o clube de competir em pé de igualdade com equipes de maior poder de investimento no mercado.
"Eu não fico chorando pobreza. Eu sou realista. Há quatro rodadas, estávamos olhando esse jogador. No último final de semana, assisti o jogo. É um belíssimo jogador, mas infelizmente não temos condições de disputar com Sport, Goiás e a maioria dos clubes da Série B", concluiu.
Contratações do Náutico
Durante esta janela de transferências do meio do ano, o Náutico movimentou o mercado e anunciou a chegada de seis reforços: o zagueiro Léo Índio, o lateral-esquerdo Ryan Carlos, os meias Jean Carlos e Pato Nuñez e os atacantes Borasi e Danielzinho, que se recupera de lesão e ainda não foi anunciado. Além deles, o Timbu também promoveu o retorno do atacante Kauã Maranhão, que encerrou o período de empréstimo ao Piauí.