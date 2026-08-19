Hélio dos Anjos exalta vitória do Náutico sobre o Ceará e reação na Série B

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O time alvirrubro somou três empates (Criciúma, Atlético-GO e Ponte Preta) e duas vitórias (Londrina e Ceará) nos últimos cincos pelo Brasileiro

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Após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na noite terça-feira (18), nos Aflitos, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Hélio dos Anjos exaltou a postura e a capacidade de reação do elenco do Náutico. Diante de um cenário de cobranças recentes, o treinador fez questão de valorizar o comportamento do grupo frente aos desafios enfrentados na competição.

"Vamos partir do princípio que o retrato do Náutico é esse. Não temos que julgar quem critica, temos que reagir. E o grupo reagiu muito bem. Temos dificuldades e precisamos encarar", afirmou o comandante alvirrubro, reconhecendo os obstáculos da caminhada, mas destacando a resposta positiva dada em campo. Nos últimos cinco jogos, são três empates e duas vitórias.

A atuação alvirrubra teve dois momentos distintos ao longo dos 90 minutos. O Timbu construiu seu domínio na etapa inicial, mantendo uma postura agressiva e criando diversas oportunidades de gol.

No segundo tempo, apesar de o Ceará ter assumido o controle das ações em busca do empate, o setor defensivo do Náutico se manteve firme para segurar o resultado positivo até o apito final.

Ao analisar a oscilação do time entre os dois tempos da partida, Hélio dos Anjos evitou críticas pesadas e destacou o volume ofensivo criado na fase inicial do confronto.

"Você chega no gol do adversário 23 vezes, não tem como querer melhor segundo tempo. O adversário também existe. Fizemos o primeiro tempo primoroso, tivemos vontade de fazer o resultado. Não vou bater muito no segundo tempo, gostei muito no geral", pontuou.

O técnico também preferiu focar no espírito de luta dos seus atletas para resistir à pressão de um oponente qualificado, destacando a segurança defensiva da equipe e o desempenho individual de peças decisivas.

"Prefiro falar da superação dos jogadores e na qualidade do adversário, que tinha peças no segundo tempo. O Muriel não fez nenhuma defesa direta. Predominou mais o adversário (no segundo tempo), mas, acima de tudo, tivemos a entrega. Tivemos atuações individuais de primeiríssima qualidade", comentou o treinador.

Próximo jogo do Náutico

Pela 24ª rodada da Série B, o Náutico volta a campo no próximo domingo (23) para enfrentar o São Bernardo. O confronto será realizado no Estádio Primeiro de Maio, no interior paulista, com início marcado para as 16h (horário de Brasília).