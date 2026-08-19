fechar
Nautico | Notícia

Hélio dos Anjos exalta vitória do Náutico sobre o Ceará e reação na Série B

O time alvirrubro somou três empates (Criciúma, Atlético-GO e Ponte Preta) e duas vitórias (Londrina e Ceará) nos últimos cincos pelo Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 19/08/2026 às 21:23
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, em entrevista coletiva
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, em entrevista coletiva - Rafael Vieira/CNC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na noite terça-feira (18), nos Aflitos, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Hélio dos Anjos exaltou a postura e a capacidade de reação do elenco do Náutico. Diante de um cenário de cobranças recentes, o treinador fez questão de valorizar o comportamento do grupo frente aos desafios enfrentados na competição.

"Vamos partir do princípio que o retrato do Náutico é esse. Não temos que julgar quem critica, temos que reagir. E o grupo reagiu muito bem. Temos dificuldades e precisamos encarar", afirmou o comandante alvirrubro, reconhecendo os obstáculos da caminhada, mas destacando a resposta positiva dada em campo. Nos últimos cinco jogos, são três empates e duas vitórias.

Leia Também

A atuação alvirrubra teve dois momentos distintos ao longo dos 90 minutos. O Timbu construiu seu domínio na etapa inicial, mantendo uma postura agressiva e criando diversas oportunidades de gol.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No segundo tempo, apesar de o Ceará ter assumido o controle das ações em busca do empate, o setor defensivo do Náutico se manteve firme para segurar o resultado positivo até o apito final.

Ao analisar a oscilação do time entre os dois tempos da partida, Hélio dos Anjos evitou críticas pesadas e destacou o volume ofensivo criado na fase inicial do confronto.

"Você chega no gol do adversário 23 vezes, não tem como querer melhor segundo tempo. O adversário também existe. Fizemos o primeiro tempo primoroso, tivemos vontade de fazer o resultado. Não vou bater muito no segundo tempo, gostei muito no geral", pontuou.

O técnico também preferiu focar no espírito de luta dos seus atletas para resistir à pressão de um oponente qualificado, destacando a segurança defensiva da equipe e o desempenho individual de peças decisivas.

"Prefiro falar da superação dos jogadores e na qualidade do adversário, que tinha peças no segundo tempo. O Muriel não fez nenhuma defesa direta. Predominou mais o adversário (no segundo tempo), mas, acima de tudo, tivemos a entrega. Tivemos atuações individuais de primeiríssima qualidade", comentou o treinador.

Próximo jogo do Náutico

Pela 24ª rodada da Série B, o Náutico volta a campo no próximo domingo (23) para enfrentar o São Bernardo. O confronto será realizado no Estádio Primeiro de Maio, no interior paulista, com início marcado para as 16h (horário de Brasília).

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Chances de acesso à Série A: veja probabilidades de Náutico e Sport na Série B após vitória do Timbu
SÉRIE B

Chances de acesso à Série A: veja probabilidades de Náutico e Sport na Série B após vitória do Timbu
Londrina x Atlético-GO ao vivo hoje (18/08): onde assistir, horário e escalações pela Série B
ONDE ASSISTIR

Londrina x Atlético-GO ao vivo hoje (18/08): onde assistir, horário e escalações pela Série B

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya