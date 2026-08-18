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Nautico | Notícia

Técnico de LeBron James na NBA acompanha Náutico x Ceará nos Aflitos

O técnico norte-americano Nick Nurse marcou presença nos Aflitos e atraiu os holofotes antes da partida pela Série B do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 18/08/2026 às 21:31
Nick Nurse com a camisa do Náutico sendo presenteado pelo clube no campo
Nick Nurse com a camisa do Náutico sendo presenteado pelo clube no campo - Reprodução

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O técnico norte-americano Nick Nurse, que comanda o Philadelphia 76ers na NBA, atraiu os holofotes antes do jogo entre Náutico x Ceará pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De férias, no Recife, ele prestigiou a partida, desta terça-feira (18), no estádio dos Aflitos.

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Novo comandante do astro LeBron James, o treinador está no Recife de férias e também participou na capital pernambucana de uma palestra em um colégio do município, voltada para atletas e treinadores de basquete. Vale destacar que Nick Nurse é casado com uma pernambucana.

No comando do Philadelphia 76ers desde 2023, Nick Nurse construiu uma trajetória de sucesso no Toronto Raptors entre 2018 e 2023.

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Pela franquia canadense, o treinador atingiu o topo da liga ao conquistar o título da NBA em 2019 - superando o Golden State Warriors nas finais - e ser eleito o melhor técnico do ano em 2020.

Veja a transmissão de Náutico x Ceará ao vivo 

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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