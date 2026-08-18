Técnico de LeBron James na NBA acompanha Náutico x Ceará nos Aflitos
O técnico norte-americano Nick Nurse marcou presença nos Aflitos e atraiu os holofotes antes da partida pela Série B do Campeonato Brasileiro
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O técnico norte-americano Nick Nurse, que comanda o Philadelphia 76ers na NBA, atraiu os holofotes antes do jogo entre Náutico x Ceará pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De férias, no Recife, ele prestigiou a partida, desta terça-feira (18), no estádio dos Aflitos.
Novo comandante do astro LeBron James, o treinador está no Recife de férias e também participou na capital pernambucana de uma palestra em um colégio do município, voltada para atletas e treinadores de basquete. Vale destacar que Nick Nurse é casado com uma pernambucana.
No comando do Philadelphia 76ers desde 2023, Nick Nurse construiu uma trajetória de sucesso no Toronto Raptors entre 2018 e 2023.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Pela franquia canadense, o treinador atingiu o topo da liga ao conquistar o título da NBA em 2019 - superando o Golden State Warriors nas finais - e ser eleito o melhor técnico do ano em 2020.