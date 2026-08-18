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Nautico | Notícia

Náutico volta a vencer, bate Ceará e ganha fôlego na Série B

O gol da vitória alvirrubra foi marcado pelo zagueiro Léo Índio, ainda no primeiro tempo, nesta terça-feira (18), em jogo válido pela 23ª rodada

Por Davi Saboya Publicado em 18/08/2026 às 21:44 | Atualizado em 18/08/2026 às 23:41
Léo Índio na comemoração do gol do Náutico sobre o Londrina
Léo Índio na comemoração do gol do Náutico sobre o Londrina - Rafael Vieira/CNC

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Apesar das fortes chuvas e o gramado pesado, o Náutico voltou a vencer e bateu por 1x0 o Ceará, nesta terça-feira (18), no estádio dos Aflitos. O duelo foi válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória alvirrubra foi marcado pelo zagueiro Léo Índio, ainda no primeiro tempo.

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Com o resultado, o Timbu chegou a 30 pontos e pulou temporariamente para a 14ª colocação, abrindo sete pontos para a zona de rebaixamento. O Avaí, que enfrenta o Sport, nesta quarta-feira (18), abre a zona de rebaixamento com 23 pontos na 17ª colocação.

Em campo, o Náutico demonstrou novamente um bom futebol e abusou de perder gols no primeiro tempo. Depois do intervalo, conseguiu administrar de forma segura o resultado. A partida, por sinal, marcou o retorno do atacante Vinícius, que entrou no segundo tempo, após ficar de fora dos últimos sete jogos.

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Matéria em atualização

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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