Náutico x Ceará ao vivo (18/08): onde assistir, horário e escalações
Com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, o Timbu precisa dos três pontos sobre o Vozão, nesta terça-feira (18), no estádio dos Aflitos
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Precisando voltar a vencer, o Náutico recebe o Ceará, nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Timbu decepcionou e ficou no empate por 1x1 com a lanterna Ponte Preta, em Campinas.
O time alvirrubro não perde há quatro jogos: três empates (Criciúma e Atlético-GO, além da Ponte Preta) e uma vitória (Londrina). Em contrapartida, o Náutico só conquistou uma vitória nos últimos 12 jogos.
O confronto contra o Vozão é um duelo direto na luta contra o rebaixamento. O Timbu ocupa a 15ª posição com 27 pontos, quatro a mais que o Avaí, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição.
Já o Ceará está no meio, entre Náutico e Avaí, na 16ª colocação com 25 pontos. Na rodada passada, o Vozão perdeu em casa por 3x1 para o Cuiabá.
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Timbu
Além das baixas pelo cartão vermelho recebido no empate em 1x1 com a Ponte Preta, o Náutico terá novos problemas para escalar o time. Sem o zagueiro Betão e o meia Pato Núñez, expulsos, o Timbu também não contará com o lateral-direito Arnaldo, suspenso pelo terceiro amarelo.
As vagas devem ser preenchidas por Samuel e Reginaldo, o que pode promover o recuo de Léo Índio para a recomposição do setor defensivo.
A retaguarda alvirrubra ainda pode sofrer outra alteração: reavaliado após sair de campo com dores, o zagueiro Gustavo Henrique vira dúvida. Caso seja vetado, o lateral-esquerdo Ryan deve entrar na equipe, deslocando Igor Fernandes para atuar centralizado na zaga.
Em relação ao atacante Vinícius, o técnico Hélio dos Anjos já adiantou que não irá antecipar a volta do jogador. Ele pregou cautela diante da gravidade da lesão e a ausência dele nos últimos sete confrontos.
"A cobrança em cima do nosso momento é natural. Fazer futebol do jeito que fazemos não tem como não ter cobrança. Quando estávamos melhor na classificação, existia a cobrança pela liderança. Essa, agora, não é a pressão que eu gosto, mas faz parte e não será novidade na minha carreira. O que me incomoda é o resultado, agora, a cobrança ela tem que acontecer", afirmou o treinador alvirrubro.
Adversário
O Ceará possui dois velhos conhecidos da torcida alvirrubra. São eles: o técnico Daniel Paulista, que foi jogador do Náutico, e os atacante Bryan Borges e Vina. Esses dois últimos estão machucados e não participam da partida.
Além deles, o zagueiro Éder também está vetado pelo departamento médico. Por outro lado, o volante João Gabriel retorna de suspensão e deve ser titular.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canais Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GeTV (Youtube).
Ficha do jogo
Náutico
Muriel; Reginaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique (Ryan) e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos.
Ceará
Richard; Rafael Ramos, Gabriel Silva, Júlio César e Sávio; João Gabriel, Pavani e Lucas Mugni; Melk, Giulio e Lucca. Técnico: Daniel Paulista.
- Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
- Horário: 21h30 (de Brasília).
- Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).
- Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Rafael Guedes de Lima (ambos da PB).
- VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ).
- Onde assistir: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GeTV (Youtube).