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Náutico x Ceará ao vivo (18/08): onde assistir, horário e escalações

Com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, o Timbu precisa dos três pontos sobre o Vozão, nesta terça-feira (18), no estádio dos Aflitos

Por Davi Saboya Publicado em 17/08/2026 às 23:58 | Atualizado em 18/08/2026 às 0:37
Jean Carlos em lance pelo Náutico no jogo contra o Atlético-GO
Jean Carlos em lance pelo Náutico no jogo contra o Atlético-GO - Rafael Vieira/CNC

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Precisando voltar a vencer, o Náutico recebe o Ceará, nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Timbu decepcionou e ficou no empate por 1x1 com a lanterna Ponte Preta, em Campinas.

O time alvirrubro não perde há quatro jogos: três empates (Criciúma e Atlético-GO, além da Ponte Preta) e uma vitória (Londrina). Em contrapartida, o Náutico só conquistou uma vitória nos últimos 12 jogos.

O confronto contra o Vozão é um duelo direto na luta contra o rebaixamento. O Timbu ocupa a 15ª posição com 27 pontos, quatro a mais que o Avaí, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição.

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Já o Ceará está no meio, entre Náutico e Avaí, na 16ª colocação com 25 pontos. Na rodada passada, o Vozão perdeu em casa por 3x1 para o Cuiabá.

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Timbu

Além das baixas pelo cartão vermelho recebido no empate em 1x1 com a Ponte Preta, o Náutico terá novos problemas para escalar o time. Sem o zagueiro Betão e o meia Pato Núñez, expulsos, o Timbu também não contará com o lateral-direito Arnaldo, suspenso pelo terceiro amarelo.

As vagas devem ser preenchidas por Samuel e Reginaldo, o que pode promover o recuo de Léo Índio para a recomposição do setor defensivo.

A retaguarda alvirrubra ainda pode sofrer outra alteração: reavaliado após sair de campo com dores, o zagueiro Gustavo Henrique vira dúvida. Caso seja vetado, o lateral-esquerdo Ryan deve entrar na equipe, deslocando Igor Fernandes para atuar centralizado na zaga.

Em relação ao atacante Vinícius, o técnico Hélio dos Anjos já adiantou que não irá antecipar a volta do jogador. Ele pregou cautela diante da gravidade da lesão e a ausência dele nos últimos sete confrontos.

"A cobrança em cima do nosso momento é natural. Fazer futebol do jeito que fazemos não tem como não ter cobrança. Quando estávamos melhor na classificação, existia a cobrança pela liderança. Essa, agora, não é a pressão que eu gosto, mas faz parte e não será novidade na minha carreira. O que me incomoda é o resultado, agora, a cobrança ela tem que acontecer", afirmou o treinador alvirrubro.

Adversário

O Ceará possui dois velhos conhecidos da torcida alvirrubra. São eles: o técnico Daniel Paulista, que foi jogador do Náutico, e os atacante Bryan Borges e Vina. Esses dois últimos estão machucados e não participam da partida.

Além deles, o zagueiro Éder também está vetado pelo departamento médico. Por outro lado, o volante João Gabriel retorna de suspensão e deve ser titular.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canais Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GeTV (Youtube).

Ficha do jogo

Náutico

Muriel; Reginaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique (Ryan) e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos.

Ceará

Richard; Rafael Ramos, Gabriel Silva, Júlio César e Sávio; João Gabriel, Pavani e Lucas Mugni; Melk, Giulio e Lucca. Técnico: Daniel Paulista.

  • Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
  • Horário: 21h30 (de Brasília).
  • Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).
  • Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Rafael Guedes de Lima (ambos da PB).
  • VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ).
  • Onde assistir: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GeTV (Youtube).

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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