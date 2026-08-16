Hélio dos Anjos cobra reação do Náutico após tropeço e projeta duelo com o Ceará: "Precisaremos nos impor"

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O próximo jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro já acontece nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos

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O clima de cobrança tomou conta dos bastidores do Náutico após a perda de uma oportunidade preciosa na Série B. Diante da incapacidade do time em engrenar na competição e o empate com a lanterna Ponte Preta, o técnico Hélio dos Anjos adotou um tom de franqueza ao avaliar o momento crítico da equipe alvirrubra.

Sem se esquivar da responsabilidade, o comandante cobrou uma mudança postura imediata do elenco para encarar a pressão do torcedor e reagir na tabela de classificação.

A prioridade da comissão técnica neste momento é o recondicionamento físico e mental do grupo, que desperdiçou a chance de se aproximar da parte de cima do campeonato.

"Temos que recuperar os jogadores. Sou bem claro, gosto de pressão para ganhar, pressão para chegar. Vamos sofrer pressão porque não estamos bem, porque não estamos conseguindo nos afastar da zona de rebaixamento. Não poderíamos ter deixado passar a chance de ficarmos mais perto do G-6. Conversamos sobre isso antes do último jogo", desabafou o treinador, lamentando a falta de efetividade da equipe no compromisso anterior.

O cenário ganha contornos ainda mais dramáticos diante do próximo compromisso alvirrubro. O Náutico terá pela frente um clássico nordestino de alta voltagem contra o Ceará, adversário que vive momento oposto e chega embalado após somar pontos importantes na competição.

Consciente do grau de exigência do confronto, Hélio dos Anjos ligou o sinal de alerta para a necessidade de fazer valer o fator casa, um dos principais pontos fracos do clube na temporada.

"O Ceará vem crescendo. Conquistou dois resultados positivos recentemente. O Ceará não vai ter medo de jogar com a gente, é um clássico regional. Precisaremos nos impor e fazer valer o mando de campo, o que não estamos conseguindo fazer. Vamos ter uma grande dificuldade, mas que é natural diante da nossa situação", projetou o comandante, convocando o grupo a assumir o protagonismo para buscar a reabilitação.

Desfalques no Náutico

Para enfrentar o Ceará, o Náutico não terá o zagueiro Betão e o meia Pato Nuñez. Ambos foram expulsos na rodada passada e precisarão cumprir suspensão. Por outro lado, o atacante Vinícius, que iniciou a transição física na semana passada, é dúvida para a partida.