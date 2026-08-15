Hélio dos Anjos detona atuação do Náutico após empate com a Ponte Preta: "Ficamos decepcionados"
O Alvirrubro só conquistou uma vitória nos últimos 12 jogos na Série B e disputa um confronto direto na luta contra o rebaixamento na próxima rodada
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O empate por 1 a 1 diante da lanterna Ponte Preta, no último sábado (14), no estádio Moisés Lucarelli, deixou um amargo sabor de frustração no Náutico. Em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Timbu não conseguiu impor seu ritmo de jogo e deixou o campo sob fortes críticas do próprio treinador.
Na entrevista coletiva concedida após o apito final, o técnico Hélio dos Anjos admitiu a insatisfação com o desempenho da equipe em solo paulista e adotou um tom duro ao avaliar a postura dos seus comandados.
A leitura do comandante alvirrubro foi de que o grupo pecou no nível de compromisso e na adaptação às adversidades apresentadas pelo confronto.
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"Dentro do contexto, nós ficamos decepcionados. Não foi um jogo dentro daquilo que é a proposta nossa. Não foi um jogo da concentração que poderíamos ter, porque sabíamos que o campo era ruim e o adversário não tinha muito a perder. E não concretizamos para fazer um jogo que tínhamos que fazer", declarou o treinador, lamentando a incapacidade do time em traduzir o planejamento tático em rendimento com a bola nos pés.
O momento de maior rigor nas palavras de Hélio dos Anjos ocorreu ao analisar a oscilação de rendimento entre as duas etapas da partida. Sem poupar adjetivos, o técnico classificou o início do duelo como inaceitável para as pretensões do clube na competição.
"O primeiro tempo foi um vexame. Segundo tempo melhoramos um pouco e lutamos um pouco mais, mas continuamos no jogo com um certo desequilíbrio", disparou.
Apesar da leve reação na metade final do confronto, o ponto somado longe de casa não serviu de alento para a comissão técnica. Focando no ajuste imediato de postura para a sequência do campeonato, Hélio reforçou que o rendimento coletivo passou longe das expectativas criadas ao longo da semana de treinamentos.
"A gente não gostou da atuação e do resultado. Tenho que trabalhar e buscar o melhor, mas hoje realmente não foi nada legal daquilo que a gente projetou para o jogo, independentemente das circunstâncias", concluiu Hélio.
Tabela do Náutico
O Náutico já entra em campo, nesta terça-feira (18), no estádio dos Aflitos. O Timbu recebe o Ceará, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.