Náutico joga mal, não consegue superar lanterna Ponte Preta e fica no empate

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Brandão abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Borasi igualou o marcador a favor do Timbu na etapa final, no estádio Moisés Lucarelli

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O Náutico jogou mal e não conseguiu superar a lanterna Ponte Preta. O Timbu empatou por 1x1, nesta sexta-feira (14), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no interior de São Paulo. O duelo foi válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, em uma pífia atuação do clube alvirrubro, a Macaca abriu o placar com Brandão. Depois, mesmo sem apresentar uma evolução, o Timbu chegou ao empate na etapa final com Borasi.

Vale destacar que o Náutico ainda teve dois jogadores expulsos na reta final do jogo. O meia Pato Nuñez recebeu dois cartões amarelos e o zagueiro Betão tomou um cartão vermelho direto ao parar um contra-ataque da Macaca.

Com o resultado, o clube pernambucano "dormirá" na 14ª colocação com 27 pontos. Até o momento, com sete a mais que o Avaí, que está na 18ª posição na degola, e pode reduzir a diferença.

Próximo jogo do Náutico

O próximo jogo do Náutico já acontece nesta terça-feira (18). O Timbu recebe o Ceará, às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B. Nos últimos 12 confrontos, o time dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos só conseguiu uma vitória.

Péssimo desempenho

O Náutico tomou as rédeas do jogo nos minutos iniciais, explorando os espaços deixados pela Ponte Preta. Logo aos cinco minutos, o Timbu construiu boa jogada pela direita. Arnaldo cruzou na medida para Derek, mas o atacante cabeceou para fora.

Aos 15, Wenderson invadiu a área e bateu cruzado para grande defesa de Vinicius. No rebote, Derek desperdiçou mais uma chance clara ao isolar a finalização.

Aos poucos, a Macaca equilibrou as ações, diminuiu o ritmo alvirrubro e passou a assustar o gol de Muriel, puxada pela articulação de Elvis. A resposta veio aos 25 minutos, quando Brandão recebeu em velocidade e finalizou por cima do travessão.

Sem conseguir manter a intensidade do início, o Náutico viu o adversário crescer no confronto e impor perigo, principalmente na bola aérea.

A pressão paulista surtiu efeito aos 40 minutos: após roubada de bola, David da Hora achou belo passe em profundidade para Brandão, que disparou nas costas da zaga alvirrubra e tocou na saída de Muriel para abrir o placar em Campinas.

Pouca reação

Insatisfeito com a fraca atuação na etapa inicial, o técnico Hélio dos Anjos promoveu as entradas do lateral Ryan Carlos e do meia Pato Núñez na volta do intervalo. As mudanças surtiram efeito imediato.

Logo aos três minutos, Jean Carlos cobrou falta de longe e exigiu boa defesa de Vinicius. Dois minutos depois, o camisa 10 alvirrubro voltou a assustar em nova cobrança de bola parada, desta vez acertando a rede pelo lado de fora.

A Ponte Preta reagiu após os 10 minutos e passou a alfinetar o setor defensivo pernambucano, obrigando Muriel a realizar duas intervenções decisivas em um curto intervalo de 60 segundos.

Mesmo em um momento em que a partida estava truncada, o Náutico encontrou o caminho do gol. Aos 19, em jogada iniciada por Luiz Cláudio, que havia acabado de entrar no lugar de Kauã Maranhão, Wenderson bateu cruzado e Borasi desviou no meio do caminho para decretar o empate.

Com a igualdade no placar, o Timbu tomou as rédeas do duelo e passou a ditar o ritmo ofensivo, embora pecasse no último passe para construir chances cristalinas.

A busca pela virada, porém, sofreu um duro revés aos 38 minutos, quando Pato Núñez atingiu o adversário com o braço, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Nos acréscimos, a situação se complicou ainda mais com o cartão vermelho direto para o zagueiro Betão, punido por falta como último homem.

Notas do Escrete de Ouro

Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas do Náutico no empate com a Ponte Preta. A avaliação foi feita pelo comentarista Igor Moura.

Muriel: 6



Arnaldo: 6



Reginaldo: 5



Betão: 4



Gustavo Henrique: 5



Wanderson: 5



Igor Fernandes: 4,5



Ryan: 4,5



Léo Índio: 4



Pato Nuñez: 0



Wenderson: 5



Jean Carlos: 6,5



Borasi: 7



Derek: 4



Kauã Maranhão: 3



Luiz Cláudio: 5

Ficha do jogo - Ponte Preta 1x1 Náutico

Ponte Preta

Vinicius; Diego Leão, Gustavo Almeida (Daniel) e Sergio Palacios; Daniel Baianinho, Léo Gomes, André Lima, Elvis e Juan (Miguel); David da Hora (Matheus Sozia) e Brandão (Gustavo Telles). Técnico: Márcio Zanardi.

Náutico

Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Betão, Gustavo Henrique (Wanderson) e Igor Fernandes (Ryan); Léo Índio (Pato Nuñez), Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão (Luiz Cláudio). Técnico: Hélio dos Anjos.