Náutico joga mal, não consegue superar lanterna Ponte Preta e fica no empate
Brandão abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Borasi igualou o marcador a favor do Timbu na etapa final, no estádio Moisés Lucarelli
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O Náutico jogou mal e não conseguiu superar a lanterna Ponte Preta. O Timbu empatou por 1x1, nesta sexta-feira (14), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no interior de São Paulo. O duelo foi válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
No primeiro tempo, em uma pífia atuação do clube alvirrubro, a Macaca abriu o placar com Brandão. Depois, mesmo sem apresentar uma evolução, o Timbu chegou ao empate na etapa final com Borasi.
Vale destacar que o Náutico ainda teve dois jogadores expulsos na reta final do jogo. O meia Pato Nuñez recebeu dois cartões amarelos e o zagueiro Betão tomou um cartão vermelho direto ao parar um contra-ataque da Macaca.
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Com o resultado, o clube pernambucano "dormirá" na 14ª colocação com 27 pontos. Até o momento, com sete a mais que o Avaí, que está na 18ª posição na degola, e pode reduzir a diferença.
Próximo jogo do Náutico
O próximo jogo do Náutico já acontece nesta terça-feira (18). O Timbu recebe o Ceará, às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B. Nos últimos 12 confrontos, o time dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos só conseguiu uma vitória.
Péssimo desempenho
O Náutico tomou as rédeas do jogo nos minutos iniciais, explorando os espaços deixados pela Ponte Preta. Logo aos cinco minutos, o Timbu construiu boa jogada pela direita. Arnaldo cruzou na medida para Derek, mas o atacante cabeceou para fora.
Aos 15, Wenderson invadiu a área e bateu cruzado para grande defesa de Vinicius. No rebote, Derek desperdiçou mais uma chance clara ao isolar a finalização.
Aos poucos, a Macaca equilibrou as ações, diminuiu o ritmo alvirrubro e passou a assustar o gol de Muriel, puxada pela articulação de Elvis. A resposta veio aos 25 minutos, quando Brandão recebeu em velocidade e finalizou por cima do travessão.
Sem conseguir manter a intensidade do início, o Náutico viu o adversário crescer no confronto e impor perigo, principalmente na bola aérea.
A pressão paulista surtiu efeito aos 40 minutos: após roubada de bola, David da Hora achou belo passe em profundidade para Brandão, que disparou nas costas da zaga alvirrubra e tocou na saída de Muriel para abrir o placar em Campinas.
Pouca reação
Insatisfeito com a fraca atuação na etapa inicial, o técnico Hélio dos Anjos promoveu as entradas do lateral Ryan Carlos e do meia Pato Núñez na volta do intervalo. As mudanças surtiram efeito imediato.
Logo aos três minutos, Jean Carlos cobrou falta de longe e exigiu boa defesa de Vinicius. Dois minutos depois, o camisa 10 alvirrubro voltou a assustar em nova cobrança de bola parada, desta vez acertando a rede pelo lado de fora.
A Ponte Preta reagiu após os 10 minutos e passou a alfinetar o setor defensivo pernambucano, obrigando Muriel a realizar duas intervenções decisivas em um curto intervalo de 60 segundos.
Mesmo em um momento em que a partida estava truncada, o Náutico encontrou o caminho do gol. Aos 19, em jogada iniciada por Luiz Cláudio, que havia acabado de entrar no lugar de Kauã Maranhão, Wenderson bateu cruzado e Borasi desviou no meio do caminho para decretar o empate.
Com a igualdade no placar, o Timbu tomou as rédeas do duelo e passou a ditar o ritmo ofensivo, embora pecasse no último passe para construir chances cristalinas.
A busca pela virada, porém, sofreu um duro revés aos 38 minutos, quando Pato Núñez atingiu o adversário com o braço, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.
Nos acréscimos, a situação se complicou ainda mais com o cartão vermelho direto para o zagueiro Betão, punido por falta como último homem.
Notas do Escrete de Ouro
Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas do Náutico no empate com a Ponte Preta. A avaliação foi feita pelo comentarista Igor Moura.
- Muriel: 6
- Arnaldo: 6
- Reginaldo: 5
- Betão: 4
- Gustavo Henrique: 5
- Wanderson: 5
- Igor Fernandes: 4,5
- Ryan: 4,5
- Léo Índio: 4
- Pato Nuñez: 0
- Wenderson: 5
- Jean Carlos: 6,5
- Borasi: 7
- Derek: 4
- Kauã Maranhão: 3
- Luiz Cláudio: 5
Ficha do jogo - Ponte Preta 1x1 Náutico
Ponte Preta
Vinicius; Diego Leão, Gustavo Almeida (Daniel) e Sergio Palacios; Daniel Baianinho, Léo Gomes, André Lima, Elvis e Juan (Miguel); David da Hora (Matheus Sozia) e Brandão (Gustavo Telles). Técnico: Márcio Zanardi.
Náutico
Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Betão, Gustavo Henrique (Wanderson) e Igor Fernandes (Ryan); Léo Índio (Pato Nuñez), Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão (Luiz Cláudio). Técnico: Hélio dos Anjos.
- Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).
- Árbitro: Júlio César Pfleger (SC).
- Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC).
- VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).
- Cartões amarelos: André Lima, Diego Leão (P), Léo Índio, Borasi, Arnaldo e Pato Núñez (N).
- Gols: Brandão (40' do 1Tº) e Borasi (19'do 2Tº).